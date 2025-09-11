La caída de Illarramendi: el 'nuevo' Xabi Alonso tiene destino exótico

Estaba llamado a ser el '4' del futuro. El Real Madrid vio en él al heredero de Xabi Alonso y no dudó en pagar 32 millones a la Real Sociedad en julio de 2013 por un centrocampisa que había derribado todas las puertas en Anoeta, en un cadro 'txuri-urdin' dirigido por Philippe Montanier y liderado por un bisoño Antoine Griezmann.

Su paso por el Santiago Bernabéu será recordado por su multitudinaria presentación, con 31 amigos acompañándole, y poco más. La aventura blanca fue efímera, fugaz, marcada por las lesiones y salpicada por polémicas extradeportivas, como cuando fue expedientado por infringir el código interno del club por correr delante de una vaquilla en Azpeitia.

Illarramendi, en su segunda etapa en la Real Sociedad / EFE

Dos años después, la Real Sociedad le repescaba por 15 millones, la mitad del dinero que recibió en su día por el traspaso del de Mutriku.

Vuelo a Asia

Finalizada su etapa en LaLiga española en 2023, donde nunca volvió a exhibir el nivel que le llevó a Madrid, Illarramendi emprendió rumbo a Estados Unidos, pero no renovó contrato con Dallas y en enero de 2025 se quedó sin equipo. El futbolista ha estado parado desde entonces, ejercitándose por su cuenta y con ofertas que no le satisfacían. Hasta que llegó la propuesta del Kitchee SC de Hong Kong.

Asier Illarramendi se marcha a sus 35 años a Asia con la maleta cargada de ilusión y con la aprobación del que será su nuevo técnico. El vitoriano Iñigo Calderón es el entrenador del cuadro hongkonés y uno de los grandes valedores de su fichaje. El futbolista ya ha pasado reconocimiento médico con su nueva entidad y se encuentra a la espera de los trámites internacionales para unirse a sus compañeros. Lucirá el dorsal número '5'.