La caída en desgracia de Donnarumma en el PSG

El Mundial de Clubes fue el único título que impidió al PSG conseguir la temporada pasada el septuplete: un hito que ningún equipo ha conseguido todavía en la historia del fútbol. No obstante, el conjunto de Luis Enrique cuenta este miércoles con una oportunidad para reescribir de nuevo el palmarés de los parisinos en la final de la Supercopa de Europa contra el Tottenham Hotspur (21:00h, Movistar Plus+ y La1). En el estadio Friuli de Udine, en Italia, se disputará la primera competición del curso 2025-26.

El elenco galo afronta el duelo contra el campeón de la Europa League con una baja destacable. Esta es la de Gianluigi Donnarumma. Luis Enrique no cuenta con el guardameta para el encuentro europeo, después de que la entidad francesa anunciara este martes la lista de convocados y no apareciera en ella el nombre del italiano. Pese a que el papel del meta fue trascendental para que el PSG levantara su primera Liga de Campeones, la renovación de 'Gigi' con el club galo no se ultima.

En paralelo, la entidad anunció el pasado sábado la incorporación de Lucas Chevalier. El portero francés, de 23 años, firmó un contrato con el campeón de la Ligue 1 para las próximas cinco temporadas. Un fichaje, con un coste de 40 millones de euros, que complementa otra de las incorporaciones de los parisinos en este mercado estival: Renato Marín. Cancerbero, de 19 años, procedente de la Roma. Sin embargo, Chevalier, exportero del Lille, se postula a ser esta temporada el titular del PSG bajo palos.

Por tanto, Donnarumma, que finalizaba su contrato con los parisinos en 2026, no está dentro de los planes del técnico asturiano. De hecho, fue el exentrenador del Barça quien comunicó al meta que no contaba con él para este curso, según apuntó esta semana L’Équipe. Una situación que dista mucho de la que se encontró el ex del Milán, cuando aterrizó en París en 2021, tras ganar la Eurocopa 2020 con Italia.

El PSG con Dembélé y Doué; el Tottenham sin Postecoglou y Son

El guardameta italiano se ha visto relegado por la llegada de Chevalier: una de las jóvenes promesas del fútbol francés, que además de sellar una gran temporada con el Lille el curso pasado, —llevándolo hasta los octavos de final en Champions— fue convocado con la selección gala en dos ocasiones de la mano de Didier Deschamps.

Así pues, el guardameta francés se estrenará este miércoles con el PSG en la final de la Supercopa de Europa, un título que todavía no ha ganado el cuadro de Luis Enrique y que tratará de conseguirlo, batiendo al último campeón de la Europa League.

Achraf Hakimi abraza a Ousmane Dembélé, tras marcar en el Mundial de Clubes. / ERIK S. LESSER

Los ‘Spurs’ se coronaron en Europa -41 años después- batiendo al Manchester United en San Mamés. En aquella ocasión, en mayo, el técnico del equipo inglés era Ange Postecoglou y contaba en su plantilla con Heung-Min Son. Ahora, el panorama es diferente para los 'Spurs': su banquillo lo dirige Thomas Frank, extécnico del Brentford, y el extremo surcoreano, uno de los máximos estandartes del club inglés, ya no está en Londres.

Con todo, el conjunto de la Premier se ha reforzado con los traspasos de Mohammed Kudus y los cedidos Mathys Tel y João Palhinha, procedente del Bayern. Por su parte, el PSG mantiene a Ousmane Dembélé y a Désiré Doué, nominados al Balón de Oro 2025, como dos de sus máximos baluartes de la plantilla. No es el caso de Gianluigi Donnarumma.