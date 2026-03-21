FÚTBOL INTERNACIONAL
Cafú, leyenda de Brasil, se rinde ante Neymar: "Es más grande que Messi"
El excapitán y campeón del mundo con la 'Canarinha' defendió al jugador del Santos y lamentó que durante 15 años no tuviera un compañero a su altura para compartir la responsabilidad en la selección
El histórico capitán de la selección brasileña, Marcos Evangelista de Moraes, mucho más conocido como Cafú, mostró públicamente su aprecio por Neymar, quien disfruta de sus últimos pasos como futbolista donde empezó todo: en su querido Santos.
El mítico lateral brasileño lanzó una opinión muy controvertida durante su entrevista en el popular pódcast 'Podpah', que se ha viralizado en redes sociales, en el que asegura que "Neymar es más grande que Messi". Unas declaraciones que ha matizado con todo detalle y que no han pasado desapercibidas.
Desde mi punto de vista, Neymar es más grande que Messi
El exfutbolista, campeón del mundo en 1994 y 2002, no dudó en colocar al delantero brasileño por encima de Lionel Messi en el citado pódcast. “Desde mi punto de vista, Neymar es más grande que Messi”, afirmó Cafú con convicción. Una declaración que, aunque subjetiva, refleja la admiración de uno de los referentes más icónicos del fútbol brasileño por la actual estrella del Santos, que a sus 34 años, encara una de sus últimas ilusiones como futbolista: el Mundial 2026.
Sin embargo, se ha llevado un importante jarro de agua fría cuando Carlo Ancelotti no lo convocó esta semana para los amistosos de esta ventana de parón de selecciones (ante Croacia y Francia). Cafú también ha hablado de ello.
El objetivo de Neymar: el Mundial 2026
“Si él está bien, cabe en cualquier selección del mundo. Eso es un hecho. A Neymar no se le discute cuando está bien”, apuntó. Eso sí, de manera indirecta, deja claro que el estado físico y la confianza del jugador son determinantes para alcanzar su máximo nivel, algo que Ancelotti, a día de hoy, considera que no tiene.
Además, el exfutbolista reflexionó sobre la carrera de Neymar en la selección brasileña y la falta de un compañero que compartiera la responsabilidad de liderar al equipo durante todo este tiempo. “Neymar, durante 15 años, no tuvo a nadie a su altura para compartir la responsabilidad”, señaló.
Las declaraciones de Cafú no solo reavivan el eterno debate sobre las grandes estrellas del deporte rey, sino que también generan expectativas sobre el papel de Neymar en la próxima Copa del Mundo, que de momento, parece lejos para él. Lo que está claro es que Cafú, leyenda de la 'Canarinha', admira mucho a Neymar.
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