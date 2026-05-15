Café para futboleros: el equipo que ganó dos ligas en dos países distintos… y ninguno era el suyo

No todos los artículos son para el mismo tipo de lector. Este es para los valientes del fútbol de verdad. Para los que les gusta bajar al barro. Esto es café para cafeteros, pero versión fútbol: café para futboleros.

Esta es la historia de un equipo que acaba de ganar dos ligas en dos países distintos, y ninguno de esos países es el suyo. Un caso tan extraño que parece una invención. Eso mismo pensó quien redacta este artículo al localizar la siguiente publicación. Pero no: es real.

El Al-Hilal de Omdurmán, ciudad más grande de Sudán, es probablemente el club más importante del país africano. Así se definen en su propia página web, donde destacan que han ganado 29 títulos de Liga y dos subcampeonatos en la prestigiosa Liga de Campeones de la CAF. Una liga la conquistaron en Mauritania y la otra, hace pocos días, en Ruanda. Dos temporadas, dos exilios y dos títulos ganados lejos de casa por culpa de una guerra civil que desangra su país.

El club sudanés tuvo que abandonar su Liga por el conflicto que golpea Sudán desde 2023. Sin liga doméstica, el Al-Hilal encontró refugio deportivo lejos de Omdurmán. Primero en Mauritania, donde tanto el Al-Hilal como su histórico rival, el Al-Merreikh, fueron acogidos para poder seguir jugando al fútbol.

Allí, en su primera temporada en el exilio, el Al-Hilal logró ganar el título con seis puntos de ventaja sobre el Nouadhibou. En su caso, el Al-Merreikh terminó sexto con 44 puntos. Esa liga, la de Mauritania, se compone de 30 jornadas y 16 equipos.

Esta temporada, fue Ruanda quien abrió las puertas de su liga a los clubes sudaneses interesados. Y el resultado ha sido más imponente aún. El Al-Hilal SC se proclamó campeón de la Premier League de Ruanda a falta de tres jornadas para bajar el telón, con 73 puntos en 31 partidos, muy por encima del APR, su perseguidor más cercano, que suma 59 en los mismos partidos y pelea de tú a tú con el Al-Merreikh para terminar segundo. El otro grande de Sudán suma 58 puntos con un partido menos.

Volviendo al Al-Hilal, lo que han logrado, aunque por motivos descorazonadores, es impresionante. Campeón en Mauritania y campeón en Ruanda. Y también en Sudán, claro. El Al-Hilal no está jugando año tras año en una liga extranjera por diversión: lo hace porque su país no le puede ofrecer hoy un suelo seguro. Y, aun así, gana. Después de tres años podrán celebrarlo con sus seguidores.

Noticias relacionadas

El fútbol está lleno de historias. Pero lo de Al-Hilal tiene algo distinto. El equipo de Omdurmán acaba de escribir una página tan rara como triste en el deporte rey: ganar dos ligas en dos países que no son el suyo. Café para futboleros. Y del fuerte.