Negativa del Oporto por Kiwior: "No hablo con Deco desde hace tres meses"

Jakub Kiwior se cae de la lista de futuribles del Barça. Después de que en las últimas horas varios medios de Polonia y Portugal apuntaran a un supuesto interés azulgrana por el central del Oporto, e incluso a contactos entre Deco y André Villas-Boas, el presidente del conjunto portugués ha salido públicamente a desmentir cualquier negociación.

Informaciones procedentes de Polonia, recogidas también por medios portugueses, aseguraban que el director deportivo azulgrana había sondeado la situación del defensa zurdo de 26 años, uno de los nombres que había aparecido como alternativa a Alessandro Bastoni para reforzar el eje de la zaga.

Kiwior jugando con la selección polaca / OLAF KRAAK / EFE

Sin embargo, el propio Villas-Boas se encargó de apagar el rumor este miércoles durante un acto celebrado en Lisboa. El dirigente portugués negó rotundamente cualquier conversación con el Barça por Kiwior y aseguró que la información le sorprendió.

"Me sorprendió mucho ver las noticias y tengo que desmentirlas. No hablo con Deco (director deportivo del Barça y exjugador del Oporto) desde hace tres meses, nunca me llamó para hablar sobre el asunto Kiwior", afirmó Villas-Boas a la prensa en un evento en Lisboa.

El presidente de los 'dragones' también destacó la temporada del internacional polaco, "un gran jugador que entró directamente en el once del año" y que su club "le robó a la Premier League", donde militaba en el Arsenal de Mikel Arteta.

Así juega Jakub Kiwior / SPORT.es

Jakub Kiwior, de 26 años, llegó al Oporto a principios del curso en calidad de cedido y ayudó a los blanquiazules a conquistar la Liga Portugal y a terminar con la defensa menos goleada de la competición. A principios de mayo, el campeón luso activó la cláusula de compra prevista en el acuerdo y fichó a Kiwior hasta 2030, con una cláusula de rescisión de 70 millones de euros.

Noticias relacionadas

Además, todo apunta a que el Barça está centrando ahora buena parte de sus esfuerzos en reforzar la parcela ofensiva. En las últimas horas han cobrado fuerza las informaciones sobre el interés azulgrana en Anthony Gordon, extremo del Newcastle muy bien valorado por Hansi Flick y Deco. Ya existe acuerdo con el futbolista e incluso negociaciones abiertas con el club inglés, en una operación que podría marcar gran parte de la planificación deportiva del verano.