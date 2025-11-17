Se cae un competidor por Yeremay: 30 millones no son suficientes

Yeremay Hernández es uno de los jugadores más prometedores de la Liga Hypermotion. Con goles y asistencias, el canario está demostrando en el Deportivo que la categoría de plata española se le empieza a quedar pequeña. Extremo izquierdo encarador y con una facilidad innata para el regate, el futbolista se está consagrando esta temporada tras un curso pasado en el que ya apuntó que está para retos mayores.

Los coruñeses, sin embargo, se resisten a desprenderse de su mayor tesoro. El Depor está en plena pugna por regresar a la élite ocho temporadas después, con un proyecto que tiene como único objetivo ascender a Primera y de ahí que el verano pasado descartara todas y cada una de las ofertas que recibieron por Yeremay.

Yeremay en los premios AFE / AFE

Y no fueron pocas. Varios grandes continentales preguntaron por su situación, pero el que lo intentó con más ahínco fue el Sporting CP, que negoció de forma infructuosa su traspaso. El Deportivo se cerró en banda y rechazó la incursión de los lisboetas, que se plantaron en una proposición que rondaba los 20 millones de euros.

Oferta insuficiente

Desde Portugal, 'Record' apuntaba esta misma semana que el club del José Alvalade volverá a la carga en enero, elevando su propuesta inicial hasta los 25 millones más cinco en variables, aunque en A Coruña la respuesta volverá a ser la misma. La cláusula de Yeremay ha ascendido hasta los 50 'kilos' y en Riazor no se plantean perder al futbolista en plena campaña.

Yeremay celebra su gol ante el Le Havre en el Teresa Herrera / EFE

Es por eso que el Sporting Clube sondea el mercado en busca de una alternativa más asequible. 'A Bola' informa que la entididad presidida por Frederico Varandas tiene en su agenda a Wesley, un joven extremo brasileño que milita en el Al Nassr pero que apenas está jugando en el equipo de Iñigo Martínez, Cristiano o Joao Félix. El precio de la operación ascendería a los 4 millones y contaría con el beneplácito de Jorge Jesús, técnico de los saudíes.

Yeremay se dejó querer

El joven grancanario, de 22 años, criado futbolísticamente en el Fabril herculino fue nombrado recientemente mejor jugador de la 24-25 en la Liga Hypermotion. Yeremay reconoció que tuvo muchas proposiciones, pero que sueño era seguir "jugando en el Deportivo". "Me gustan los equipos grandes, el Barça y el Madrid... Soy del Depor, de Las Palmas pero me gusta el Barça también", afirmó en 'El Chiringuito'.