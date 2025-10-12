Cabo Verde, el país africano que roza por primera vez un Mundial y vende entradas a 1€: "Se me ponen los pelos de punta"

La selección nacional de Cabo Verde está a punto de alcanzar un sueño nunca logrado: clasificarse por primera vez para un Mundial de fútbol. El partido decisivo será este próximo lunes en el Estadio Nacional de Praia, donde se medirán contra Eswatini, una selección a priori de menor nivel.

En todo el país, según los medios presentes, la emoción es palpable y el ambiente se vive como una auténtica fiesta nacional anticipada. El archipiélago ha parado toda actividad laboral y estudiantil para el lunes por la tarde, y todo el país (de unas 525.000 personas) estará pendiente de ese decisivo duelo.

El objetivo es estar en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. De hecho, al combinado entrenador por Pedro Leitão Brito ('Bubista') solo les vale la victoria en esta décima y última jornada, ya que un empate les hará depender del resultado de Camerún ante Angola. Cabo Verde es primera de grupo con 20 puntos, mientras que Camerún es segunda con 18. Eswatini., selección ser sureste del continente, es última del grupo D con tan solo tres puntos.

Uno de los aspectos más llamativos de esta previa es la forma tan particular en que se están vendiendo las entradas. La Federación Caboverdiana de Fútbol ha habilitado como puntos de venta tanto el propio estadio como lugares cotidianos: tres gasolineras y una pastelería, que se ha convertido en un inesperado centro de reunión de aficionados. Para favorecer la asistencia al partido, los precios de las entradas están entre los 100 y los 500 escudos, que equivale a alrededor de 1€ la más barata y menos de 5€ la más cara.

Las redes sociales se han llenado de imágenes insólitas pero entrañables: aficionados comprando entradas entre bandejas de dulces o mientras repostan combustible. Estas escenas reflejan el espíritu comunitario y cercano del fútbol caboverdiano, así como la enorme ilusión colectiva ante la posibilidad de escribir una nueva página en la historia del país, lo que supondría un gran símbolo del progreso deportivo y social del archipiélago volcánico.

“Solo pensarlo me pone los pelos de punta, porque será increíble”, dice Víctor Hugo Fortes, periodista deportivo y exjugador internacional de baloncesto de Cabo Verde en declaraciones recogidas por FIFA. “Este año celebramos 50 años de independencia, así que sería increíble coronar ese hito con un logro tan grande: llegar a la Copa del Mundo de la FIFA por primera vez”.

“Carecemos de recursos naturales, pero aún tenemos el mar y el sol, y creo que eso es lo que nos define. Hemos resistido tanto que nos hemos vuelto más fuertes. Y esa misma resiliencia impulsa a los jugadores en la cancha hoy, así como a la afición que apoya a la selección nacional, ayudándonos a lograr esas victorias”, añade Hugo. Cabo Verde sería, junto a (de momento) Jordania y Uzbekistán, los países que se clasifican por primera vez a un Mundial.

Si finalmente el sueño se cumple, policia y autoridades ya preparan diferentes dispositivos de seguridad que podrían ser similares a una celebración de fiesta nacional. De conseguirlo, Cabo Verde sería el segundo país en disputar un mundial con menos población, solo por detrás de Islandia, que estuvo en el Mundial de Rusia de 2018.