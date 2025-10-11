Un cabezazo de Neves derrumba el muro irlandés

Portugal venció a Irlanda en el descuento (1-0), gracias a un tanto de Ruben Neves tras un gran balón al área de Trincao. Los lusos tuvieron muchos problemas para superar la defensa irlandesa y Cristiano llegó a fallar un penalti cuando quedaba un cuarto de hora para el final del partido. Aun así, todo se solucionó en el minuto 91, cuando el empate parecía lo más evidente.

Portugal - Irlanda (Clasificatorio Mundial, 11/10/2025) Clasificatorio Mundial 2026 Portugal 1 0 Irlanda Alineaciones PORTUGAL Diogo Costa; Diogo Dalot (Trincao, 62'), Gonçalo Inacio (Renato Veiga, 46'), Ruben Dias, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha (Nelson Semedo, 61'), Bruno Fernandes (Gonçalo Ramos, 86'); Pedro Neto (Rafa Leao, 61'), Bernardo Silva y Cristiano Ronaldo IRLANDA Caoimhin Kelleher; Seamus Coleman (John Egan, 86'), Dara O'Shea, Nathan Collins, Jake O'Brien, Ryan Manning; Josh Cullen, Jayson Molumby, Festy Ebosele (Mikey Johnston, 64'), Chiedozie Ogbene (William Smallbone, 77'); Evan Ferguson (Troy Parrott, 78')

Irlanda se echó atrás desde el inicio del partido, esperando en su campo para salir al contraataque cuando fuera posible. Portugal monopolizó rápidamente la posesión del balón sin premio. Nuno Mendes tuvo la primera ocasión de los lusos, aunque su disparó de volea no cogió portería y se marchó desviado. No podían salir de su área los visitantes, pero tampoco entraban en ella los locales.

Al cuarto de hora de partido, Cristiano recibió un balón cerca de la frontal del área y sacó un zurdazo potente que dio en el poste. El rechace lo recogió Bernardo Silva, con el guardameta irlandés totalmente vencido en el suelo, y falló a puerta vacía al intentar darle con la pierna mala. Una doble ocasión muy clara para los de Roberto Martínez.

Gonçalo Inacio y Festy Ebosele, luchando por un balón / FILIPE AMORIM

En el minuto 21, todo el estadio se puso en pie para homenajear a Diogo Jota, en el que fue sin duda el momento más emotivo del encuentro. En esos instantes del partido, Portugal había bajado un poco la intensidad e Irlanda encadenó alguna posesión y se acercó tímidamente a la portería de Diogo Costa.

Hasta prácticamente el descanso, Portugal se quedó sin ideas en ataque y no era capaz de desbordar a la defensa rival. Ni Vitinha ni Bruno Fernandes estaban especialmente inspirados con el balón para hacer daño entre líneas o romper la defensa irlandesa con un pase en tres cuartos. La principal arma lusa fueron los córners, teniendo en cuenta que Cristiano estaba al acecho.

Cristiano Ronaldo se lamenta tras fallar el penalti / RODRIGO ANTUNES

Antes de que el árbitro indicara el camino al túnel de vestuarios, Bernardo Silva tuvo una oportunidad clara cerca del área pequeña, pero un defensor sacó el disparo y envió el balón a córner. Roberto Martínez movió ficha e hizo un cambio al descanso, aunque no precisamente ofensivo. Se marchó Gonçalo Inacio, probablemente con molestias, y entró Renato Veiga.

Penalti fallado por Cristiano

Cristiano no dudaba en rematar cualquier balón que le llegara a los pies. En el minuto 54, controló con el pecho un centro y sacó una volea con la zurda que se fue rozando el palo. No había manera de que la pelota entrase y empezaba a ser raro que Portugal no fuera ganando el partido, después de casi una hora de encuentro.

Tras varios cambios, llegó la gran oportunidad para los locales. Un disparo de Trincao dio en la mano de un defensor irlandés y el colegiado señaló penalti. Evidentemente, el encargado de ejecutarlo fue Cristiano, que apostó por lanzarlo al centro de la portería, pero Kelleher lo sacó con el pie. Cuando ya se daba por hecho el empate, un fantástico centro de Trincao, que cambió el partido, fue rematado por Ruben Neves para dar la victoria a los de Roberto Martínez, que mantienen el invicto en el grupo F.