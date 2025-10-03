Busquets, multado por "simular" antes de su partido despedida

Sergio Busquets se retira del fútbol este fin de semana, y lo hará con un partido homenaje en el Chase Stadium, y con una multa pendiente que este jueves le ha emitido la MLS.

La multa corresponde a una acción de la jornada 37 entre el Inter Miami y el Chicago Fire, el 30 de septiembre. En el minuto 23, el defensor del equipo de Illinois procedía a despejar, pero Busquets se anticipó. En ese momento, el de Badia caía al suelo, tocándose la espalda. La MLS le ha multado por "violar la política de la liga sobre simulación/exageración". Accede al vídeo de la acción.

Por su parte, este sábado 4 de octubre, el Inter Miami le ha preparado una serie de acciones que conmemoran la carrera del centrocampista ex del Barça tras el partido ante el New England Revolution.

"Desde su llegada al Inter Miami CF en 2023, Busquets ha sido fundamental en el continuo crecimiento del Club, aportando su visión y calidad en el mediocampo, además de su experiencia y liderazgo, y contribuyendo a la conquista del Supporters' Shield y la Leagues Cup. En total, ha disputado 107 partidos en todas las competiciones, anotando un gol y dando 19 asistencias", dice el comunicado del club.

"El equipo espera ahora contar con su aportación para conseguir sus objetivos en la recta final de la campaña, que pondrá fin a una carrera extraordinaria que le vio conquistar numerosos títulos y galardones con el FC Barcelona y la Selección Española, ganándose el reconocimiento como uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol", añade.