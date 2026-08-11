“Se busca jugador”: el sorprendente método de un equipo de la Eredivisie para fichar

Fichar a jugadores para equipos de media tabla cada vez es más complicado, y también más digitalizado. Ya no es ningún secreto que en el fútbol actual, es clave tener un buen perfil en las plataformas de valoración de jugadores, un buen vídeo de presentación... y un buen agente. Aunque esto último no siempre aplica.

En este sentido, el Go Ahead Eagles, equipo de la Eredivisie, la primera división de los Países Bajos, ha democratizado el mercado de fichajes y tiene activo un portal en el que tanto agentes como futbolistas (libres o con equipo) pueden presentar sus candidaturas para jugar en la máxima división neerlandesa. En dicho portal, el club informa del tipo de perfil que necesitan, el estado de la transferencia (prioridad actual, cesión, objetivo del próximo mercado o perfil a seguir) y finalmente, la descripción del puesto.

Una vez enviado el perfil, los 'scouts' del club valoran el futbolista y se ponen en contacto en el caso que encaje con las exigencias del entrenador y de la dirección deportiva neerlandesa.

SPORT ha tenido acceso a este innovador "portal de scouting online" en el que, por ejemplo, el club de la Eredivisie busca prioritariamente esta temporada a un "extremo derecho rápido, con capacidad para jugar en profundidad, de máximo 28 años y europeo". Para él, el club tiene un presupuesto para un traspaso de máximo 500.000 euros, aunque también valoran una cesión o una cesión con opción de compra, y destinan una partida salarial de máximo 17.500 euros brutos al mes.

Además, el club busca para esta campaña un central izquierdo, un central derecho y un centrocampista ofensivo. "Debe sentirse cómodo con el balón y en la fase de construcción del juego. Defensivamente, valoramos la fortaleza en los duelos tanto por bajo como por alto. Preferiblemente, buscamos un jugador con experiencia al más alto nivel y potencial de reventa. Precio de traspaso: hasta 1 millón de euros", dice el club sobre los centrales.

Para el centrocampista, el club de Deventer valora que sea un "jugador creativo con capacidad para marcar goles. Preferiblemente, buscamos un jugador joven, de menos de 24 años, con margen para seguir desarrollándose. Se valora que tenga experiencia al más alto nivel, aunque también puede ser un jugador con potencial para crecer hasta convertirse en titular."

En un nivel menos prioritario, el club también tiene a sus ojeadores buscando porteros, delanteros o laterales.

"Este portal facilita la inscripción de jugadores en nuestro sistema de ojeadores. Además, garantiza que cada jugador pueda ser evaluado de forma rápida y consistente, y es asignado automáticamente a uno de nuestros scouts. En este sitio web, también encontrará los perfiles que buscamos. De esta forma, podemos proporcionar fácilmente información sobre los jugadores registrados y mantenerle informado sobre el estado de nuestro proceso", explica el club, que añade que en la actualidad no puede fichar a jugadores de fuera de la Unión Europea debido a la normativa holandesa. "Además, tened en cuenta que fichajes por encima del millón de euros normalmente no son una opción para nosotros".

Además, entre las informaciones para formar parte del club, el Go Ahead Eagles adjunta una presentación que presenta la entidad, la filosofía, sus logros o su estilo de juego, siendo muy concretos en tipos de perfiles básicos que el club quiere en cada posición: "Nuestro portero tiene que tener una buena apariencia, prevenir peligro directo e indirecto, estar cómodo en los balones altos, ser bueno en las situaciones de uno contra uno y estar cómodo jugando con los pies".

"Nuestro delantero centro tiene que tener un perfil dinámico y agresivo, capaz de mantener el balón y capaz de asociarse con los jugadores que tiene alrededor. Además, tiene hambre y habilidades de cara a gol y tiene un rol importante en presionar al rival cuando crean desde la línea defensiva", apuntan sobre el '9' deseado.

El Go Ahead Eagles fue fundado en 1902 en Deventer. La entidad, con cuarto campeonatos nacionales y tres apariciones en competiciones europeas en su historia, se describe a sí misma como un club "tradicional con una rica historia, combatiente, que practica fútbol atractivo y con pasión y coraje, además de tener una afición leal y una pasión por ayudar a los futbolistas a crecer". El Go Ahead se conoce en Países Bajos por su cantera y desarrollo de talento, que han triunfado tanto a nivel nacional como internacional, como Marc Overmars, Raimond van der Gouw, René Eijkelkamp, Paul Bosvelt, Jan Kromkamp, Victor Sikora, Bert van Marwijk o Demy de Zeeuw.

Overmars, exjugador de equipos como Arsenal o Barça, fue también director deportivo del club que juega en el estadio de De Adelaarshorst entre 2005 y 2012. Con él y sus sucesores, la entidad definió su estilo de juego "dominante, de creación desde atrás, de presión al rival tras pérdida de balón y con alta intensidad".

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En la actualidad, uno de los objetivos del club es "brindarles a los jugadores de nuestra academia la oportunidad de debutar en el primer equipo. Pim Saathof y Robbin Weijenberg juegan actualmente en el primer equipo y han jugado en nuestra cantera. Otros jugadores que debutaron en el primer equipo y jugaron en nuestra cantera son Zakaria Eddahchouri y Orhan Džepar. Ambos jugaron en el primer equipo durante varios años. Sam Beukema también jugó en nuestra cantera y actualmente juega en el Bologna FC".