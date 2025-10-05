Grimaldo, tras ser evacuado en camilla: "Todo está bien"

Alejandro Grimaldo no se perderá la convocatoria de España para los compromisos internacionales frente a Georgia y Bulgaria, excepto giro radical de los acontecimientos.

El lateral valenciano dejó una de las imágenes del sábado, al ser evacuado en camilla tras un fuerte golpe con su compañero de equipo Kofane. El futbolista del Bayer Leverkusen recibió un impacto a la altura de la sien durante el duelo frente al Union Berlín y los servicios médicos del club alemán consideraron que lo más oportuno era retirarle del terreno de juego para ser observado.

"Un pequeño corte"

El internacional español tranquilizaba en zona mixta con un mensaje a la prensa: "Todo está bien". Y reconocía que el susto se había quedado en un "pequeño corte" en la frente que no le impidió recibir puntos de sutura y lucir un aparatoso vendaje. Como decíamos, salvo contratiempo inesperado, Grimaldo estará este lunes en Las Rozas para unirse a la convocatoria de Luis de la Fuente.

Alejandro Grimaldo recibió un duro golpe en la altura de la sien y tuvo que ser retirado en camilla / X

Kasper Hjulmand, entrenador de los farmaceuticos, admitió que el valenciano quería continuar sobre el césped pero fueron los galenos los que le frenaron los pies. "No fue decisión mía, fue del médico. Me dijo que no podía seguir", apuntó el danés, sustituto del destituido Erik ten Hag.

Números de delantero

A muchos atacantes les gustaría lucir los guarismos que ostenta el valenciano en este inicio de temporada. Lateral con fuerte vocación ofensiva y con un guante para los libres directos, Grimaldo ya ha anotado cuatro goles y repartido dos asistencias en todas las competiciones -nueve encuentros-.

El futbolista reconoció recientemente en una entrevista a la 'COPE' que este verano existieron contactos con Barcelona, Real Madrid y Atlético que no acabaron fructificando. Después de salir de la cantera del Barça y destacar en el Benfica, el jugador ha encontrado la madurez a orillas del río Rin.