El regreso internacional de Neuer se tuerce: baja para la final de la Pokal

Manuel Neuer protagonizó esta semana las portadas en Alemania al regresar a la selección germana pese a haber anunciado su retirada de la 'Die Mannschaft' en 2024. A pesar de eso, y teniendo en cuenta su temporada en el Bayern de Múnich y la lesión de Marc-André ter Stegen, el seleccionador Julian Naggelsman le ha confiado el número 1 de la selección para este Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Aun así, Neuer está lesionado. El capitán del Bayern se retiró con molestias musculares en la última jornada de la Bundesliga ante el Colonia, y parece que no podrá ayudar a su equipo este sábado en la final de la DFB Pokal ante el Stuttgart (20:00h, Estadio Olímpico de Berlín).

"El Mundial no está en peligro, pero no podrá jugar mañana. Simplemente es demasiado pronto después de la lesión que ocurrió el sábado. Por eso, no tiene sentido ponerlo en la portería para la final de la copa con el riesgo de que se lesione gravemente. Por eso tomamos esta decisión juntos, por difícil que haya sido para Manu renunciar a la final. Jonas Urbig será ahora el portero", dijo este viernes a 'Bild' el director deportivo del Bayern, Max Eberl.

El cancerbero tiene problemas en la "pantorrilla" y su baja es de precaución pensando el el Mundial. Pese a no jugar, viajará con el equipo y formará parte de la concentración de la plantilla para estar presente en otro posible título del Bayern.

La pantorrilla izquierda de Neuer llevaba semanas enviando señales de alarma. El guardameta sufrió un desgarro muscular en febrero, durante la victoria del Bayern en Bremen (0-3), y la lesión volvió a agravarse apenas tres semanas después, en su reaparición frente al Gladbach (4-1), obligándole a permanecer otras tres semanas de baja.

Las pruebas realizadas el sábado por la noche, en pleno inicio de las celebraciones por el título de Bundesliga, descartaron daños estructurales en la musculatura. Aun así, Neuer no podrá disputar la final de la DFB Pokal.

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La selección alemana comienza su preparación el miércoles 27 de mayo, y el portero alemán quiere estar presente en el mejor estado de forma posible.