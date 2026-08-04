FÚTBOL INTERNACIONAL
Palhinha es titular en un amistoso...¡sin aparecer en la página web del Bayern!
El portugués disputó 61 minutos en el amistoso del club bávaro ante el Jeju United surcoreano
El Bayern comienza a ponerse a punto para competir una temporada más. Tras dos amistosos en Alemania, en los que perdió ante el Wehen por 2 a 1 y humilló a su clásico rival de pretemporada, el Rottach-Egern, al que ganó por 15 a 0, el equipo se encuentra actualmente disputando una gira asiática antes de comenzar la Bundesliga.
Este mediodía, el equipo alemán ha disputado un encuentro ante el Jeju United en Corea del Sur, en el que han ganado por 1 a 2 gracias a goles de los canteranos Chávez y Assomo.
En este partido también ha sido importante Palhinha: el centrocampista portugués jugó 61 minutos y dio la asistencia en el segundo tanto del Bayern, aunque también fue protagonista por motivos extradeportivos: mientras se disputaba el encuentro, su nombre ha sido borrado de la plantilla en la página web del club.
El centrocampista no entra en los planes de Kompany: la temporada pasada jugó cedido en el Tottenham y este año está en la lista de transferibles del club bávaro junto con Sacha Boey y Bryan Zaragoza, los cuales tampoco aparecen en la web.
Palhinha tiene bastantes pretendientes, pues es un centrocampista que viene de anotar 7 goles la pasada temporada en Premier League y que también puede aportar mucho en defensa, por lo que diversos clubes se han interesado en él.
Ahora mismo, quien parece estar más cerca de ficharlo es el Benfica, equipo entrenado por Rui Costa, entrenador con el que ya coincidió en el Fulham entre 2022 y 2024. En Inglaterra, equipos como el Newcastle o el Aston Villa estarían también sondeando su fichaje.
El Bayern pagó 40 'kilos' por Palhinha en 2024, pero nunca ha terminado de encajar. La directiva sabe que difícilmente recuperará la inversión realizada por el jugador, que actualmente tiene 31 años, por lo que se conforman con obtener 20 millones por su venta.
El equipo de Kompany disputará su próximo amistoso el 7 de agosto en Hong Kong ante el Aston Villa, con la incógnita de si Palhinha estará disponible o ya habrá puesto rumbo hacia su próximo club.
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