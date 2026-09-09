El momento en el que el Bayern temió por la continuidad de Olise: "Dudé antes de abrir su mensaje"

Desde su llegada al Bayern, Michael Olise se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. El extremo francés tiene un talento especial tanto para definir como para hacer mejores a los futbolistas que juegan a su alrededor.

Así lo demuestran sus números de la temporada pasada: 22 goles y 26 asistencias en 52 partidos con el Bayern de Múnich, más los 7 pases de gol que repartió en el Mundial con la selección francesa.

Su gran rendimiento ha llamado la atención de los mejores clubes de Europa en este mercado de verano, siendo el Real Madrid el que más sonó. Pero en todo momento, desde la directiva del club bávaro se hizo un llamamiento a la calma, insistiendo en que Olise no sería vendido.

Y así ha sido. Con el mercado ya cerrado, Kompany respira tranquilo sabiendo que mantiene el tridente de ataque que dio tantas alegrías al Bayern de Múnich, compuesto por Kane, Olise y Luis Díaz. No obstante, el director deportivo del equipo, Max Eberl, ha declarado en una entrevista a 'Sport Bild' una curiosa anécdota sobre un momento en el que llegó a dudar sobre la continuidad del extremo francés.

Luis Díaz y Harry Kane, compañeros de lujo en ataque para Olise en el Bayern de Múnich / RONALD WITTEK / EFE

En la entrevista, declaró que Olise "nunca le ha pedido salir del club" pero que hubo un momento en el que llegó a pensar que igual sí que lo haría: "Michael me escribió un mensaje durante el Mundial. Dudé un momento antes de abrirlo. No sabía si quizá iba a hablarme realmente de ese tema (del interés del Madrid). Pero era una foto con Manu Koné, a quien fiché en su día para el Gladbach, con un corazón debajo. Los dos me mandaban saludos desde Estados Unidos".

Max Eberl, consciente del gran jugador que el club tiene en sus filas, quiso dejar claro que no tiene ninguna intención de venderlo en el futuro: "Si quieres ganar la Champions League, esa pregunta no surge" respondió tras ser preguntado por una hipotética cifra de venta.

Olise tiene contrato con el Bayern hasta 2029 y no tiene incluida ninguna cláusula de rescisión. El director deportivo quiere seguir contando con el jugador, y esto ha declarado sobre una posible renovación: "Lo diré así: de aquí al próximo verano deberíamos saber si por su parte existe una tendencia a renovar o no".

Por último, Eberl quiso reivindicar a su ganador para el Balón de Oro: "He vivido de cerca cómo ha actuado y rendido durante los últimos dos años. Ha batido récords y es una personalidad de primer nivel. Para mí no hay otro candidato que Harry Kane".