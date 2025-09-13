Manotazo incontestable del Bayern al Hamburgo

El Bayern le propinó al Hamburgo una contundente goleada por 5-0, que hubiera podido ser más amplia de no ser porque el campeón de la Bundesliga jugó buena parte del segundo tiempo a medio gas, con el partido sentenciado y la cita con el Chelsea, el miércoles, de Liga de Campeones, a la vista.

En menos de media hora el partido quedó visto para sentencia. El Hamburgo se vio enfrente a un vendabal ante el que no encontró respuesta defensiva. Ya en el minuto 3 Serge Gnabry abrió el marcador con un zapatazo dentro del área a pase de Konrad Laimer que, asociado con Michael Olise, había enloquecido a media defensa visitante.

En el 9, a pase de Harry Kane, Alex Pavlovic, hizo el segundo con un remate desde corta distancia. Todo pasaba demasiado rápido para el Hamburgo que sólo dio noticias en la parte de arriba con una llegada de Mikelbrecis en el 18, facilitada por error posicional de Josip Stasinic.

Sin embargo, esa aparición en el área del Bayern -que terminó con un remate que no representó ningún problema para Manuel Neuer- se quedó en algo puramente anecdótico pues el Bayern volvió a apretar y puso tierra de por medio.

En el 24, Harry Kane marcó el tercero al convertir un penalti que había sido sancionado tras consulta con el VAR por mano clara de Soumahoro y el 29, un remate de Luis Díaz se convirtió en el cuarto gol al irse al fondo de la red tras pegar en un contrario.

Después, la tormenta amainó un poco. Hubo algunas llegadas pero el Hamburgo respiró algo hasta el descanso y después empezó la segunda parte tratando de mostrar una mejor versión. Tuvo algunos avances aunque sin mostrar verdadero peligro. En uno de esos avances, del Hamburgo, se inició la jugada del quinto del Bayern. Kane tomó la pelota cerca de la propia aérea y atravesó el campo, jugando primero con Luis Díaz y luego con Olise para finalmente definir dentro del área contraria.

Ya no había partido. Kane dejó el campo, Luis Díaz también. Gnabry se había quedado en el vestuario tras el descanso y los tres tuvieron unos minutos de descanso, seguramente de cara al partido de la próxima semana ante el Chelsea en la Liga de Campeones.

El Bayern sigue contando sus partidos por victorias -tres de tres en tres jornadas-mientras que el Hamburgo sigue sin marcar su primer gol tras su regreso a la primera categoría después de siete años en la segunda Bundesliga.