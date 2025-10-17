BUNDESLIGA
Lothar Matthäus calienta el derbi alemán: "Es imprescindible que el Bayern fiche a Nico Schlotterbeck"
El Bayern Múnich y el Borussia Dortmund se citan en el gran clásico de la Bundesliga, con el invicto en juego y la ambición de marcar territorio en la Liga
El sábado a las 18:30 horas, el Allianz Arena volverá a ser el escenario del gran clásico alemán entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Un duelo que siempre trasciende lo deportivo y que, esta vez, llega acompañado de un trasfondo de mercado y de declaraciones de alto voltaje. Lothar Matthäus, exjugador del Bayern de Múnich y ganador del Balón de Oro en 1990, ha animado, en las últimas horas, a su exequipo a cerrar el traspaso del central de los negriamarillos, Nico Schlotterbeck.
Un Bayern demoledor, con Harry Kane en estado de gracia
El Bayern afronta el clásico como líder de la Bundesliga, tras un inicio de temporada arrollador. Los de Vincent Kompany, acumulan pleno de victorias y se mantienen invictos tanto en la liga como en la Champions. Su ataque es el más productivo del campeonato — 25 goles en las primeras jornadas— y la figura de Harry Kane vuelve a brillar con luz propia. El inglés ya suma 11 tantos en Bundesliga y 18 en total.
Detrás de los números, hay un equipo que combina autoridad y solvencia, aunque no sin ciertos nubarrones. Las dificultades para renovar a Dayot Upamecano y algunas rotaciones defensivas han generado debate en torno al futuro inmediato de la zaga bávara. No obstante, Kompany tendrá disponible a su once habitual de esta temporada. Tanto Jamal Musiala como Alphonso Davies siguen recuperándose de sus lesiones y verán el partido desde la grada.
Un Dortmund sólido y con confianza
Por su parte, el Borussia Dortmund llega segundo en la tabla, apenas dos puntos por detrás del Bayern, y atraviesa su mejor momento desde el inicio del curso. Los de Niko Kovač han encajado pocos goles —solo nueve en nueve partidos— y han encontrado equilibrio en el mediocampo gracias a Felix Nmecha y Marcel Sabitzer, ex del Bayern. En ataque, Serhou Guirassy, fichado la temporada pasada, está aportando goles y presencia física y se ha convertido en la referencia ofensiva del equipo.
El Borussia sabe que romper la hegemonía del Bayern pasa por ganar este tipo de partidos, y llega a Múnich con la convicción de poder hacerlo.
Matthäus repasa la actualidad del club bávaro
Lothar Matthäus, actual analista de Sky Alemania, en una entrevista para BILD, ha revelado que el Bayern sigue de cerca a Nico Schlotterbeck, defensa del Dortmund con contrato hasta 2027, como posible reemplazo de Upamecano: "Si las cosas no salen bien con Upamecano, Schlotterbeck sería sin duda una gran alternativa. En ese caso, traerlo a Múnich sería casi imprescindible. Está familiarizado con la Bundesliga y juega junto a Tah en la selección."
El exjugador también ha hablado acerca de la cuestión económica y ha comparado su situación con el reciente traspaso de Nick Woltemade al Newcastle. El analista de Sky Alemania ha afirmado que "Schlotterbeck sería más barato que Woltemade. Hay que tener en cuenta el contrato; por eso digo que sería una opción lógica."
Por último, Matthäus ha analizado las renovaciones pendientes en el Bayern y ha instado a cerrarlas lo antes posible: "A Gnabry le renovaría, pero no con el mismo salario. Neuer merece seguir, pero por un año. Y Goretzka también ha rendido bien: renovaría a los tres."
- ¡Lewandowski, lesionado!
- Gerard Piqué revela el jugador que 'más le humilló' con el FC Barcelona y que cayó en el olvido: 'Había un delantero muy alto de Osasuna
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- ¡Increíble Ansu: su tasación se dobla en dos meses y la opción de compra puede quedarse corta!
- Barberowski', la alternativa del B para Lewi
- El Barça tiene un problema: alarma para el clásico
- El buen ojo del Barça con Neyser Villarreal
- Cumbre inminente: Jorge Mendes aterriza hoy en Barcelona