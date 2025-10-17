Lothar Matthäus calienta el derbi alemán: "Es imprescindible que el Bayern fiche a Nico Schlotterbeck"

El sábado a las 18:30 horas, el Allianz Arena volverá a ser el escenario del gran clásico alemán entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Un duelo que siempre trasciende lo deportivo y que, esta vez, llega acompañado de un trasfondo de mercado y de declaraciones de alto voltaje. Lothar Matthäus, exjugador del Bayern de Múnich y ganador del Balón de Oro en 1990, ha animado, en las últimas horas, a su exequipo a cerrar el traspaso del central de los negriamarillos, Nico Schlotterbeck.

Dortmund's goalkeeper Gregor Kobel save a ball from Bayern's Dayot Upamecano during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and Bayern Munich at the Signal-Iduna Park in Dortmund, Germany, Saturday, Nov. 30, 2024. (AP Photo/Martin Meissner) / Martin Meissner

Un Bayern demoledor, con Harry Kane en estado de gracia

El Bayern afronta el clásico como líder de la Bundesliga, tras un inicio de temporada arrollador. Los de Vincent Kompany, acumulan pleno de victorias y se mantienen invictos tanto en la liga como en la Champions. Su ataque es el más productivo del campeonato — 25 goles en las primeras jornadas— y la figura de Harry Kane vuelve a brillar con luz propia. El inglés ya suma 11 tantos en Bundesliga y 18 en total.

Detrás de los números, hay un equipo que combina autoridad y solvencia, aunque no sin ciertos nubarrones. Las dificultades para renovar a Dayot Upamecano y algunas rotaciones defensivas han generado debate en torno al futuro inmediato de la zaga bávara. No obstante, Kompany tendrá disponible a su once habitual de esta temporada. Tanto Jamal Musiala como Alphonso Davies siguen recuperándose de sus lesiones y verán el partido desde la grada.

Harry Kane brilla con el Bayern de Múnich / AP

Un Dortmund sólido y con confianza

Por su parte, el Borussia Dortmund llega segundo en la tabla, apenas dos puntos por detrás del Bayern, y atraviesa su mejor momento desde el inicio del curso. Los de Niko Kovač han encajado pocos goles —solo nueve en nueve partidos— y han encontrado equilibrio en el mediocampo gracias a Felix Nmecha y Marcel Sabitzer, ex del Bayern. En ataque, Serhou Guirassy, fichado la temporada pasada, está aportando goles y presencia física y se ha convertido en la referencia ofensiva del equipo.

Serhou Guirassy celebra un gol del Borussia Dortmund / AP Photo/Mike Stewart

El Borussia sabe que romper la hegemonía del Bayern pasa por ganar este tipo de partidos, y llega a Múnich con la convicción de poder hacerlo.

Matthäus repasa la actualidad del club bávaro

Lothar Matthäus, actual analista de Sky Alemania, en una entrevista para BILD, ha revelado que el Bayern sigue de cerca a Nico Schlotterbeck, defensa del Dortmund con contrato hasta 2027, como posible reemplazo de Upamecano: "Si las cosas no salen bien con Upamecano, Schlotterbeck sería sin duda una gran alternativa. En ese caso, traerlo a Múnich sería casi imprescindible. Está familiarizado con la Bundesliga y juega junto a Tah en la selección."

Dortmund (Germany), 30/11/2024.- Nico Schlotterbeck of Dortmund (R) in action against goalkeeper Manuel Neuer of Munich (L) during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and FC Bayern Munich in Dortmund, Germany, 30 November 2024. (Alemania, Rusia) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. / CHRISTOPHER NEUNDORF

El exjugador también ha hablado acerca de la cuestión económica y ha comparado su situación con el reciente traspaso de Nick Woltemade al Newcastle. El analista de Sky Alemania ha afirmado que "Schlotterbeck sería más barato que Woltemade. Hay que tener en cuenta el contrato; por eso digo que sería una opción lógica."

Por último, Matthäus ha analizado las renovaciones pendientes en el Bayern y ha instado a cerrarlas lo antes posible: "A Gnabry le renovaría, pero no con el mismo salario. Neuer merece seguir, pero por un año. Y Goretzka también ha rendido bien: renovaría a los tres."