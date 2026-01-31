El Hamburgo frena al Bayern y aprieta la Bundesliga

El segundo pinchazo consecutivo del Bayern Múnich, un empate a su visita al Hamburgo (2-2), abrió la pelea por la Bundesliga, con el Borussia Dortmund al acecho y a un paso de colocarse a seis puntos de distancia si gana al Heidenheim este domingo.

Después de perder la pasada jornada frente al Augsburgo (1-2), el equipo dirigido por Vincent Kompany no debía permitirse el lujo de perder más puntos. El Dortmund, recuperado en las últimas jornadas, podía pasar de una distancia irrecuperable de once puntos a colocarse a cinco en apenas siete días.

Por tanto, no estaba permitido el fallo. Y, enfrente, estaba el Hamburgo, muy necesitado de una victoria urgente. Su racha de cinco encuentros consecutivos sin ganar (dos derrotas y tres empates) era preocupante: los puestos de descenso ya llamaban a sus puertas y las alarmas estaban muy encendidas.

Kompany apostó por un once que encajaba más con el día a día que con el que lució en la Liga de Campeones esta semana. Tal vez chirriaban las ausencias de Jonathan Tah y de Luis Díaz, ambos en el banquillo. Pero no desentonaba la presencia junto a los suplentes de Nico Jackson, Tom Bischof, Ito y Jamal Musiala (recién salido de una lesión), también titulares contra el PSV Eindhoven.

Precisamente, Luis Díaz sería decisivo, porque Kompany rectificó en el descanso y sacó al colombiano al terreno de juego. Tardó 45 segundos en hacer el segundo gol del Bayern; además, lo celebró tras el primer balón que tocó en todo el partido. El atacante del cuadro bávaro necesitó muy poco para reivindicarse ante la suplencia.

Pero antes pasaron muchas otras cosas, porque el acto inicial fue eléctrico en ambas áreas. Tanto el Bayern como el Hamburgo firmaron un duelo sin contención alguna, todos al ataque, a por la victoria, en un ida y vuelta muy emocionante que terminó en tablas después de los 45 minutos.

El primer aviso lo dio Pavlovic, que fusiló desde dentro del área a Heuer al cuarto de hora. El disparo le salió centrado y el portero del Hamburgo pudo evitar que se inaugurara el marcador. Instantes después probó la joven perla de 17 años del Bayern, Lennart Karl, que también se topó con otra gran parada de Heuer.

Mientras, el Hamburgo, se acercó al gol con un cabezazo de Luka Vuskovic que precedió al acierto de Fábio Vieira desde los once metros. Kimmich derribó a Remberg y el portugués, con un lanzamiento muy ajustado al palo, adelantó al Hamburgo.

Al Bayern no le afectó el tanto de Fábio Vieira. Se mantuvo firme e insistente arriba y consiguió empatar antes del descanso. Fue Stanisic quien rompió la línea defensiva del Hamburgo con un pase filtrado a Gnabry, que echó la pelota hacía atrás desde la línea de fondo. Kimmich remató mal, apareció Kane, y fusiló sin piedad a Heuer.

Después vino la aparición de Luis Díaz, que no falló en un mano a mano en los primeros compases de la segunda parte. Pero su tanto no hundió al Hamburgo, que respondió casi al instante con otro cabezazo de Vuskovic que, esta vez sí, dio en la diana.

Con solo 18 años, el central del Hamburgo suma tres tantos en la Bundesliga. Se intuye que será un jugador importante destinado a dirigir defensas en clubes de mayor empaque. Ahora lo disfruta su equipo, que se enfrentó a un tramo final igualado en el que podía pasar cualquier cosa.

Entonces, llegó el remate al larguero de Tah, el golpeo de Fábio Vieira que salvó Alphonso Davies bajo los palos, el atasco final del Bayern y la desesperación por una victoria que no llegó y que dará alas al Dortmund: si gana al Heidenheim, se colocará a seis puntos del equipo de Kompany. Hay Bundesliga.