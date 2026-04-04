Friburgo - Bayern Múnich: Horario y dónde ver por TV el partido de la Bundesliga

Friburgo y Bayern Múnich se enfrentan hoy sábado 4 de abril en el Europa-Park Stadion en el partido de la Jornada 28 de la Bundesliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Friburgo - Bayern Múnich y dónde ver el partido en España.

Así, pues, el conjunto de Vincent Kompany viene de golear al Friburgo y al Atalanta, posicionándose no solo como uno de los grandes favoritos para llevarse la Champions League sino, aún más, para adjudicarse un nuevo galardón de la Bundesliga, ya que le tiene nueve puntos de distancia al Borussia Dortmund y no parece que vaya a cambiar su tendencia hacia la victoria.

Incluso de visitante, los bávaros están invictos desde hace 12 partidos (solo dos empates), de la misma manera que no han perdido contra el Friburgo desde hace seis enfrentamientos. Por lo tanto, son los favoritos tanto en el duelo directo como por estadística general, sobre todo porque han sido una aplanadora en toda esta temporada.

Contrariamente, el combinado de Julian Schuster está ubicado en el octavo lugar de la tabla, a nueve puntos de distancia del Bayer Leverkusen que ostenta el puesto clasificatorio hacia la Conference League, los cuales serán muy difíciles de remontar teniendo en consideración que a la competición solo le quedan siete jornadas.

Independientemente de ello, los buitres irán en búsqueda de su tercera victoria consecutiva reciente y su primera conquista ante los de Baviera desde 2023, lo cual ayudaría en gran medida a su meta de clasificarse a torneos europeos tanto por los tres puntos como por el embrión anímico que supondría superar a los actuales líderes de la Bundesliga.

HORARIO DEL FRIBURGO - BAYERN MÚNICH DE LA BUNDESLIGA

El partido entre Friburgo y Bayern Múnich, correspondiente a la Jornada 28 de la Bundesliga, se disputa hoy sábado 4 de abril a las 15:30 (CET) en España.

DÓNDE VER FRIBURGO - BAYERN MÚNICH DE LA BUNDESLIGA

En España, el partido de la Bundesliga entre Friburgo y Bayern Múnich se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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