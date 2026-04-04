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Friburgo 2-3 Bayern de Múnich: goles, resumen y resultado del partido de Bundesliga

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Migue Jorge Sánchez

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