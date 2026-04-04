Friburgo 2-3 Bayern de Múnich: goles, resumen y resultado del partido de Bundesliga

2ª PARTE | 2-3 | FINAL

Remontada in-extremis del Bayern de Múnich con dos nombres muy evidentes: Bischof y Karl. El primero con un doblete igualó el encuentro y el segundo, en el último minuto para ganar el partido. Sale reforzado el cuadro de Kompany tras darle la vuelta a ese 2-0 antes de viajar hasta el Bernabéu para jugar el martes contra el Real Madrid.

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