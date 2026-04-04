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Friburgo 2-3 Bayern de Múnich: goles, resumen y resultado del partido de Bundesliga
El Bayern visita el estadio del Friburgo antes de enfrentarse al Real Madrid en Champions League
Migue Jorge Sánchez
Sigue el minuto a minuto del Friburgo-Bayern en SPORT.
2ª PARTE | 2-3 | FINAL
Remontada in-extremis del Bayern de Múnich con dos nombres muy evidentes: Bischof y Karl. El primero con un doblete igualó el encuentro y el segundo, en el último minuto para ganar el partido. Sale reforzado el cuadro de Kompany tras darle la vuelta a ese 2-0 antes de viajar hasta el Bernabéu para jugar el martes contra el Real Madrid.
En breves, la crónica en la web de SPORT.es
2ª PARTE | 2-3 | FINAL
¡FINAAAAAL! ¡REMONTADA DE CAMPEÓN DEL BAYERN SOBRE LA BOCINA!
2ª PARTE | 2-3 | 90'+8'
¡¡REMONTA EL BAYERN!! ¡GOOOL DE KARL!
Pase de Kimmich al espacio para Davies que de primeras la puso para un Lennart Karl que remató totalmente solo. Se quita la camiseta la joven estrella bávara y se desata la locura.
2ª PARTE | 2-2 | 90'+5'
¡Jugada invalidada, pero la tuvo Laimer para ganar el partido!
2ª PARTE | 2-2 | 90'+2'
¡GOOL DEL BAYERN! ¡DOBLETE DE BISCHOF!
Jugada idéntica al primer gol bávaro, pero esta vez con su pierna hábil: la zurda. Golazo desde la frontal del ex del Hoffenheim.
2ª PARTE | 2-1 | 89'
¡8 minutos de añadido!
2ª PARTE | 2-1 | 87'
¡Cambio en el Bayern!
Entra: Davies
Sale: Kim-Minjae
2ª PARTE | 2-1 | 86'
Le pide el técnico del Friburgo a sus jugadores que salgan. Están defendiendo muy cerca de la portería de Atubolu.
2ª PARTE | 2-1 | 84'
En bloque bajo el Friburgo defendiendo con todo lo que tiene ese 2-1. Lo contrario para un Bayern que busca por todos los medios igualar el encuentro.
2ª PARTE | 2-1 | 81'
¡GOOOL DEL BAYERN MÚNICH! ¡GOLAAAZO DE BISCHOF!
Zapatazo desde la frontal del área con la diestra que la puso al palo abajo. Imposible para Atubolu.
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