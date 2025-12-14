Frenazo al Bayern: en apuros frente al colista

El todopoderoso Bayern de Múnich se vio frenado este sábado en el Allianz Arena. El conjunto bávaro, líder indiscutible de la Bundesliga, salvó un punto de penalti en el minuto 87. Y gracias. Un empate a dos que, sin embargo, deja un sabor más bien amargo, pues el rival no era otro que el colista de la competición, un Mainz que plantó cara y que a punto estuvo de llevarse los tres puntos.

Fue inexplicable el pinchazo de los de Vincent Kompany. No hubo rotaciones, ni tampoco atraviesa el club un mal momento en cuanto a resultados. Pero los goles de Lennart Karl y Harry Kane no fueron suficientes para sumar un triunfo que distanciaría todavía más al Bayern en la tabla. Eso sí, al menos salvaron el invicto pese a los errores defensivos.

Tarde plácida... que se torció

La tarde parecía plácida en Múnich. Sobre todo con el tanto inicial de la joven perla germana, un Lennart Karl que se ha echado el equipo a sus espaldas con un desparpajo impropio en un futbolista de tan solo 17 años que ha irrumpido con fuerza en uno de los gigantes europeos. El canterano puso el 1-0 a la media hora de juego tras rematar de cabeza a puerta vacía un centro de Serge Gnabry.

Fueron 570 pases los que completaron los bávaros en la primera mitad, un dominio aplastante -aunque con pocas ocasiones claras de peligro- frente a un Mainz encerrado en su área. Pero, cosas del fútbol, el colista empató en el añadido por medio de Kacper Potulski, que puso el 1-1 también con la testa en una jugada de estrategia.

Con la igualada en el marcador, el Mainz cambió por completo su estilo de juego en la segunda mitad. Pasó de defenderse con once futbolistas a tutear a todo un Bayern de Múnich que se vio contra las cuerdas cuando, en el 67', Jae-Sung Lee pondría por delante al último clasificado en una de las pocas llegadas de las que disfrutó. Tres goles, los tres de cabeza.

Pasaban los minutos y no existía reacción por parte de los de Kompany. Pero cuando ya se asumía la primera derrota liguera del cuadro bávaro, un penalti salvó el invicto del Bayern. Fue Harry Kane, en el 87', quien se encargó de evitar la derrota provocando y transformando la pena máxima.