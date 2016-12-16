El derbi de Múnich: Una rivalidad algo descafeinada

En Alemania, los derbis que mayor tradición ostentan son los regionales o aquellos que miden a equipos de una determinada zona del país. El ‘derbi del Ruhr’ entre Schalke y Dortmund, el longevo enfrentamiento entre los dos clubes de las dos ciudades portuarias más importantes del Norte, Hamburgo y Werder Bremen, o el ‘derbi de Franconia’ entre Núremberg y Greuther Fürth son algunos de los ejemplos más destacados de rivalidad futbolística en suelo germano. Sin embargo, algunas ciudades cultivaron también otros duelos que son historia de la Bundesliga. En una de ellas, Múnich, la capital de Baviera, incluso comparten estadio.

El ‘Münchner Stadtderby’ se disputó por primera vez en 1902 en un encuentro que terminó en victoria del Bayern por 3-0. Si bien los datos existentes hablan de 204 enfrentamientos oficiales entre ambos equipos, con un balance claramente favorable al Bayern (104 triunfos por solo 49 derrotas), también es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial muchos de los archivos del Múnich 1860 quedaron destruidos y hoy solo queda constancia del material oficial del FCB. Aunque en periódicos locales existen evidencias, por ejemplo, de un 8-0 favorable al 1860 en diciembre de 1918. Sea como fuere, ambos equipos mantuvieron una reñida pugna en los años previos y posteriores al conflicto bélico, tanto en la Gauliga Bayern como en la Oberliga Süd, antecedentes regionales de la Bundesliga.

Pero en el inicio de la máxima categoría del fútbol alemán, en la temporada 1963/64, surgió el primer conflicto de intereses entre ambas entidades. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) solo aceptaba una licencia por ciudad e invitó al 1860. Mientras el Bayern peleaba por el ascenso, su rival local ganó la Copa Alemana, fue finalista de la Recopa y ganó su primera y única Bundesliga en el debut del FCB en la máxima categoría.

Se giraron las tornas muy pronto y el Bayern, con títulos de Copa, Recopa y tres Copas de Europa, eclipsó sin piedad a Los Leones, como así se conoce al 1860. Con una generación irrepetible de jugadores, como Franz Beckenbauer, Sepp Meier o Gerd Müller, el Bayern inició un despegue en la ciudad que mantiene hasta nuestros días. En 2005, ambos equipos estuvieron de acuerdo en compartir estadio aunque solo han podido enfrentarse en una ocasión desde entonces, en 2008, con triunfo por 1-0 para el Bayern en los cuartos de la Copa Alemana. “La ciudad sabe ahora que no solo hay rojo, sino también azul”, dijo tras aquel partido Marco Kurz, extécnico del 1860. Esta temporada ambos siguen vivos en dicha competición y muchos esperan un posible cruce. En Múnich hay ganas de que el Allianz Arena vuelva a iluminarse con dos colores y se revivan los derbis de antaño.