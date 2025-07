Decisión tomada de Thomas Müller: "Voy a continuar"

'Mala hierba nunca muere'. Thomas Müller disputó su último partido con el Bayern de Múnich el pasado 5 de julio, cuando el equipo bávaro perdió contra el Paris Saint-Germain en los cuartos de final del Mundial de Clubes. No fue la mejor despedida, pero el jugador alemán dijo adiós del club de su vida sobre el terreno de juego y con su habitual espíritu combativo.

Después de toda una vida juntos, el Bayern de Múnich decidió no ampliar el contrato de Thomas Müller. El polivalente futbolista germano había perdido protagonismo en el equipo en los últimos cursos, aunque, a sus 35 años, todavía es un jugador muy aprovechable en determinadas situaciones. Sin embargo, la directiva muniquesa dio por acabada su aventura en el club dentro del terreno de juego y le ofreció un puesto en el club para seguir vinculados.

Pero Müller tiene cuerda para rato. En el último curso en el Bayern ha disputado 1921 minutos repartidos en 49 partidos de las diferentes competiciones (Copa de Alemania, Bundesliga, Champions League y Mundial de Clubes), en los que ha logrado aportar ocho goles y ocho asistencias. Y, más allá de las cifras, siempre suma en un vestuario gracias a su gen ganador y un carácter inigualable.

A pesar de que algunos ya lo daban como retirado, el atacante alemán expresó su deseo de continuar acumulando batallas en los terrenos de juego: "Sigo con el deseo de jugar al fútbol y por eso he decidido continuar. Seguiré siendo futbolista. Me encanta el fútbol y la presión de rendir. Mientras mi cuerpo lo aguante, quiero aprovechar esta oportunidad. Aunque ya no estaré en Europa ni disputando la Champions League, empiezo a ilusionarme. Soy consciente de que al dejar el Bayern, las condiciones son diferentes, pero también lo espero con ilusión".

Thomas Müller, con la segunda equipación del Bayern para la temporada 2025-26 / Adidas

Todas las informaciones apuntan a una posible mudanza a la MLS de Estados Unidos, y Müller ha abierto la puerta a esta opción. "Por supuesto que he estado reflexionando sobre estos temas y pensando de forma innovadora. La MLS es sin duda una liga interesante, sobre todo con el Mundial en Estados Unidos el año que viene", apuntó el futbolista germano.