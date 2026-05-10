Davies ya no es intocable para el Bayern

El Bayern de Múnich vive semanas de reflexión interna pese a haber conquistado una nueva Bundesliga, pero sobre todo tras caer eliminado de la Champions League a manos del Paris Saint-Germain. La dirección deportiva bávara empieza a mirar con lupa algunos contratos elevados de la plantilla y uno de los nombres que genera más debate es el de Alphonso Davies.

El lateral canadiense, que hace poco más de un año renovó hasta 2030 tras un largo culebrón con el Real Madrid, vuelve a estar lesionado y su situación ya provoca dudas dentro del club alemán.

Davies sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales durante la semifinal de Champions ante el PSG y estará varias semanas de baja. El canadiense no levanta cabeza desde que regresó de la grave rotura de ligamento cruzado que sufrió en 2025 y su continuidad en el Bayern empieza a dejar de ser intocable.

Alphonso Davies es sustituido entre lágrimas. / Sky Sport

En el Allianz Arena preocupa especialmente la acumulación de problemas físicos del futbolista. Desde que firmó su renovación, Davies ha enlazado hasta siete lesiones y apenas ha podido tener continuidad. En Alemania aseguran que en la planta noble del Bayern existe frustración por el rendimiento físico del lateral, especialmente por el enorme esfuerzo económico que hizo el club para retenerle cuando parecía destinado al Real Madrid.

El internacional canadiense percibe alrededor de 15 millones de euros por temporada y, con variables y bonus, puede alcanzar los 20 millones. Una cifra que le sitúa entre los mejor pagados de la plantilla y que ahora mismo genera debate interno debido a sus constantes ausencias.

El PSG arrebata el pase a la final al Bayern de Múnich y vuelve por segundo año consecutivo / Champions

Aunque el Bayern no contempla todavía una venta inmediata, en Alemania ya apuntan que Davies ha dejado de ser intransferible. El club sigue valorando su enorme potencial y considera que, a pleno rendimiento, continúa siendo uno de los laterales más determinantes del mundo, pero la preocupación médica crece cada mes.

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La situación también preocupa en Canadá a poco más de un mes para el Mundial de 2026. Davies es la gran estrella de la selección y su presencia en el torneo está ahora mismo en el aire tras una temporada marcada por las recaídas musculares y los problemas físicos.