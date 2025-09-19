Claudio Echeverri, un brote verde en un Leverkusen decadente

El Bayer Leverkusen de Kasper Hjulmand está siendo víctima de su convulso verano. La sorpresiva destitución de Erik ten Hag y las incontables bajas de jugadores importantes han lastrado mucho el arranque de un equipo que es décimo en Bundesliga y empató ante el Copenhague en su estreno europeo dejando muy malas sensaciones. Aun así, no todo fueron malas noticias para el club alemán, que vieron en el 'Parken' los primeros buenos minutos de Claudio Echeverri, el 'diablito' que mantiene vivas las esperanzas de un equipo despedazado por los grandes de Europa.

El argentino de 19 años, cedido en Alemania hasta junio de 2026 por el Manchester City, ingresó al terreno de juego ante el Copenhague en el minuto 67. Por ese entonces, su equipo caía por 1-0 y, a pesar de tener la posesión del esférico, no conseguía encontrar la portería del conjunto danés. El atacante de Resistencia (Argentina) actuó por banda izquierda y dejó acciones de mérito, culminando su actuación con una jugada individual que forzó el gol en propia puerta de Hatzidiakos en el minuto 91. Nada mal en 23 minutos.

Una cesión para ganar confianza

Echeverri llegó al Bayer Leverkusen el pasado 21 de agosto. El club alemán y el Manchester City llegaron a un acuerdo por una cesión simple de un año, a pesar de toda la rumorología que colocaban al mediapunta internacional con Argentina en clubes como el Girona o la Roma. Sobre el papel, la Bundesliga era un buen destino para el jugador, necesitado de adaptarse al fútbol europeo después de pasarse gran parte de la temporada 24/25 en la grada del Etihad Stadium. Pues, bajo las órdenes de Guardiola, tan solo pudo disputar 65 minutos en los que anotó un tanto ante el Al-Ain en el Mundial de Clubes.

Claudio Echeverri celebra su tanto ante el Al Ain / Agencias

Con estos números, la salida era la mejor opción. La perla albiceleste encontró su lugar en el Leverkusen, donde por una lesión de tobillo que arrastraba desde el choque ante el Al-Ain, aún no ha podido ser titular. De momento, Echeverri ha jugado minutos residuales en los tres partidos que ha disputado con el conjunto alemán, pero en el último demostró que está para mucho más.

Clave en un Bayer en construcción

Su electricidad desde el perfil izquierdo y el centro del ataque fue definitiva en el partido ante el Copenhague. El mediapunta dio 22 toques, 11 pases precisos de 13 (85%) y tuvo un disparo a puerta. Este último tras un magnífico control dentro del área que le dejó solo ante Kotarski, guardameta local, que le privó de estrenarse con una acción individual brillante. A pesar de su fallo -y algunas acciones poco efectivas-, el jugador no desistió y en el minuto 91 entró en el área y con un centro potente provocó que Pantelis Hatzidiakos se marcara el 2-2 definitivo. El argentino fue clave para darle un punto poco lucido a un Bayer Leverkusen que dejó muchas dudas.

Echeverri, cedido al Bayer Leverkusen / @bayer04fussball

Más allá de Echeverri, Grimaldo o Patrik Schick; pocos jugadores estuvieron a la altura del choque. El Bayer se mostró como un equipo muy vulnerable en defensa y con pocas ideas en ataque que necesita dejar atrás un verano que ha condicionado mucho su arranque. Y es que en el último mercado, los alemanes perdieron a Xabi Alonso, arquitecto del equipo campeón de Bundesliga en 2024, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Jonathan Tah y Piero Hincapié, entre otros. Todos piezas clave en las últimas temporadas. Además, Erik ten Hag, quien había llegado para sustituir al actual técnico del Real Madrid, fue destituido tras tan solo tres partidos (1 victoria, 1 empate y 1 derrota). Difícil de asimilar para los jugadores.

A pesar de que la temporada no ha empezado con buen pie, Echeverri es una de las esperanzas para que el Leverkusen pueda reencauzar el rumbo. El argentino, con actuaciones como la del Copenhague, está llamando con fuerza a la puerta del once titular. Buenas noticias para él, el Leverkusen, el Manchester City y, también, Argentina.