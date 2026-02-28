Borussia Dortmund - Bayern Múnich: Horario y dónde ver por TV el partido de la Bundesliga

Borussia Dortmund y Bayern Múnich se enfrentan hoy sábado 28 de febrero en el Signal Iduna Park en el partido de la Jornada 24 de la Bundesliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Borussia Dortmund - Bayern Múnich y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los negriamarillos llegan con una racha de seis victorias consecutivas y un empate, lo que les ha permitido seguir la estela de sus archirivales de la manera más enfática posible. No obstante, su buen desempeño en la liga alemana contrasta con su participación en Champions League, que recientemente acaba de culminar tras caer 4-1 en Bérgamo ante el Atalanta, quedando eliminados en el proceso.

Niko Kovac, entrenador del Dortmund, reconoció la necesidad de recomponerse en una rueda de prensa tras la derrota, enfatizando además la importancia de hacerlo teniendo en cuenta quiénes van a enfrentar próximamente en el torneo local. "Por supuesto, tenemos que recuperarnos y abordar las cosas. Pero tenemos un partido de la Bundesliga en tres días, lo que no lo hace más fácil, porque vienen los campeones alemanes", subrayó.

Contrariamente, el combinado de Vincent Kompany llega en su estado de forma regularmente temible, siendo que solo han sido derrotados una vez esta temporada en Bundesliga y se sitúan a ocho puntos de distancia de su perseguidor más directo, que podrían convertirse en 11 si los aurinegros no son capaces de detenerlos.

Si bien los bávaros llegan con las bajas de Davies y Neuer, solo han perdido una vez en los últimos 15 partidos contra el Borussia Dortmund, por lo que la decantación roja es bastante clara. Justamente, el duelo entre ambos que tuvo lugar más temprano esta temporada ya devino en conquista para el Bayern, aunque también es cierto que el Signal Iduna Park es un territorio difícil para cualquier contrincante y todo puede pasar.

HORARIO DEL BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÚNICH DE LA BUNDESLIGA

El partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, correspondiente a la Jornada 24 de la Bundesliga, se disputa hoy sábado 28 de febrero a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÚNICH DE LA BUNDESLIGA

En España, el partido de la Bundesliga entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de la Bundesliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.