El Bayern pasa página con Wirtz

Un clavo saca a otro clavo. Y si no, que se lo digan al Bayern de Múnich. El calor del verano llegó con el que parecía ser el inicio de una nueva historia de amor con la nueva estrella del fútbol alemán: Florian Wirtz. Y cuando su romance parecía mera cuestión de tiempo que se consumase, un nuevo pretendiente llegó para arrebatar al mediapunta. Así fue como el Liverpool se llevó a Florian a Inglaterra, dejando al Bayern desamparado llorando el desamor de su pretendido...

Pero llegó el otoño, y con el otoño llegó un nuevo amor. Esta vez, no tuvieron que hacer más que mirar de puertas para adentro para encontrar un canterano que sí estaba dispuesto a representar al Bayern en la élite. Lennart Karl, a quien el club bávaro consiguió subir al primer equipo a coste cero, empezó poco a poco en Baviera. Su talento terminó ganando a Vincent Kompany y su oportunidad no tardó en llegar.

Un talento sin techo

Sus primeros minutos en pretemporada dieron buena muestra de que Lennart era un chico especial. Ya en Bundesliga, el mediapunta disputó sus primeros minutos en el estreno del campeón en la competición, aunque no fue hasta que tuvo su oportunidad como titular en Champions que terminó de derribar el muro. Un partido sobresaliente del alemán contra el Brujas, con gol incluido, sirvieron a Lennart Karl para ganarse con merecimiento el galardón a mejor jugador del encuentro. Tres días después, el teutón volvió a vestirse de corto. Y otra vez respondió, también con un nuevo gol en su nómina particular. En Baviera se empiezan a frotar las manos ante la posibilidad de tener a la nueva estrella del fútbol alemán en su equipo. Y gratis.

Las comparaciones son odiosas, pero no son pocos quienes en Múnich se jactan con los paralelismos de Lennart Karl con Florian Wirtz. Mientras que el mediapunta del Liverpool naufraga en Inglaterra sin encontrar un ápice del nivel que demostró en el Bayer Leverkusen, la estrella emergente del Bayern responde sobre el verde. Y lo hace con un desparpajo algo impropio de su edad.

Kompany, sin embargo, prefiere ir con pies de plomo: "Como jugador joven, no tienes presión. Quiero que Lennart también lo sienta así", declaró. "Tiene que disfrutar de lo que hace. Si comete errores, los analizaremos. Ojalá, en algún momento, la presión recaiga sobre sus hombros. Pero por ahora, debe disfrutar del momento sin ninguna presión", explicó.

Lennart Karl del Bayern de Múnich celebra celebra tras marcar el tercer gol del Bayern ante el Borussia Moenchengladbach / AP Photo/Martin Meissner

Quién sabe si Florian Wirtz hubiese demostrado en Baviera el excelso nivel que demostró bajo las órdenes de Xabi Alonso. Ese supuesto nunca se resolverá. Lo único que es evidente es que con el alemán en el Bayern, Lennart Karl no hubiese tenido ni por asomo las mismas oportunidades que está teniendo ahora en el equipo de Vincent Kompany. Y en un equipo que reclamaba nuevos referentes para su propia cantera, tener a un bávaro de nacimiento cumple con los deseos de toda una afición. Y hoy el Bayern es un club que pasa página del desamor veraniego para encandilarse con la promesa del futuro.