El Bayern de Múnich vapulea a su clásico rival de pretemporada: ¡Debuta hasta el tesorero!

El Bayern de Múnich de Vincent Kompany cuajó una gran campaña 25-26, al proclamarse campeón de la Supercopa alemana, DFB Pokal y Bundesliga, además de alcanzar las semifinales de la UEFA Champions League y quedarse a un paso de eliminar al Paris Saint-Germain, a la postre campeón del torneo, y colarse en la gran final.

De esta manera, el gran objetivo para el conjunto bávaro es volver a proclamarse campeón de Europa, aunque para ello necesitará subir su exigencia incluso más que la temporada pasada. Para lograr el cometido, resulta imprescindible llegar al inicio de curso de la mejor manera posible, por lo que una buena pretemporada se antoja indispensable. Para ello, los de Kompany optan por una seguidilla de enfrentamientos en los que la dificultad del rival va de menos a más, comenzando por rivales de categorías inferiores o equipos de otras ligas menores, para terminar enfrentando a clubes europeos importantes.

Así, en el segundo amistoso de la pretemporada, tras haber caído en el primer embite contra el Wehen de tercera división por 2-1, el club muniqués vapuleó al Rottach-Egern, equipo de octava categoría, con un sorpresivo marcador final de 0-15.

99-3 en cinco partidos y un debut peculiar

La evidente diferencia de nivel entre uno y otro conjunto queda del todo demostrada al observar el historial desde que en 2018 se llevara a cabo el partido entre Bayern de Múnich y Rottach-Egern, choque que terminaría convirtiéndose en tradición. En cinco partidos, el gigante alemán ha anotado 99 goles, una media de casi 20 por duelo, mientras que el modesto club solo ha logrado perforar las redes del rival en tres ocasiones, situando el parcial en un contundente 99-3. Concretamente, en 2018 el partido finalizó con un 2-20, en 2019 con un 0-23, en 2023 con un avasallador 0-27, hace dos años con 1-14 en el enfrentamiento más igualado hasta la fecha y la presente edición con un 0-15.

Sin embargo, la gran anécdota del último partido no tuvo que ver con el abultado resultado final que reflejaba el luminoso, sino con el hecho de que el equipo del último nivel de Alemania hizo debutar al tesorero de la institución, el cual, además de tener 50 años, trabaja como policía, ya que su cargo en el club no es profesional.

Más allá de tratarse de un juego sin excesiva intensidad en el que Vincent Kompany da minutos a los futbolistas menos habituales y el modesto club germano aprovecha para homenajear a algunos de sus trabajadores, una vez el árbitro indica el final, la fiesta es enorme, en un bonito gesto de deportividad y compañerismo entre jugadores de realidades muy distintas.