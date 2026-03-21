Bayern Múnich - Unión Berlín: Horario y dónde ver por TV el partido de la Bundesliga

Bayern Múnich y Unión Berlín se enfrentan hoy sábado 21 de marzo en el Allianz Arena en el partido de la Jornada 27 de la Bundesliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Bayern Múnich - Unión Berlín y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los bávaros se mantienen a nueve puntos de distancia del Borussia Dortmund, cómodamente liderando la liga y encaminándose a sumar un nuevo título local más a falta de ocho jornadas por disputarse, sobre todo teniendo en cuenta que llevan 11 partidos seguidos sin perder de locales (nueve victorias y dos empates).

Además, los de Vincent Kompany se presentarán en esta nueva fecha con el empujón anímico que supone haber avasallado al Atalanta en los octavos de final de la Champions League, logrando un masivo global de 10 anotaciones ante dos y ya posicionando su mirada en la nueva edición del clásico europeo moderno contra el Real Madrid.

Contrariamente, el combinado de Steffen Baumgart está en el noveno lugar de la tabla, a 14 puntos de los puestos de clasificación a torneos europeos que parece irremediable a estas alturas de la temporada, aunque también a 7 puntos de la zona de descenso que tienen la misma condición de aparente irrevocabilidad.

Como visitantes, sin embargo, la suerte no acompaña a los cerrajeros, ya que solo han sido capaces de ganar en una de las últimas seis ocasiones en las que se han alejado del Alte Försterei. Además, está el registro importante de que nunca en sus 17 años de historia han sido capaces de vencer al Bayern Múnich, y todo indica que la cábala se mantendrá.

HORARIO DEL BAYERN MÚNICH - UNIÓN BERLÍN DE LA BUNDESLIGA

El partido entre Bayern Múnich y Unión Berlín, correspondiente a la Jornada 27 de la Bundesliga, se disputa hoy sábado 21 de marzo a las 15:30 (CET) en España.

DÓNDE VER BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÚNICH DE LA BUNDESLIGA

En España, el partido de la Bundesliga entre Bayern Múnich y Unión Berlín se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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