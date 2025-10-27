El Bayern de Múnich toma la delantera en el traspaso de Marc Guéhi

Nuevo capítulo en el culebrón Marc Guehi. El capitán del Crystal Palace acaba contrato el próximo verano y le ha comunicado a las 'águilas' su intención de no renovar y dejar el club como agente libre al acabar la temporada. El jugador, que ha sido vinculado en los últimos meses con el Liverpool y el Real Madrid, parece que habría llegado a un acuerdo con el Bayern de Múnich en las últimas horas.

El futuro de Guéhi, lejos de Selhurst Park

En el sur de Londres, el ambiente ha cambiado bruscamente para el central inglés, cuya carrera en el Crystal Palace está llegando a su fin. Con contrato hasta junio de 2026, el zaguero ha decidido no ampliar su vínculo, según ha confirmado su entrenador Oliver Glasner: "Creo que Marc ya nos ha dicho que no firma un nuevo contrato y que se marchará el año que viene".

Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace, celebra tras ganar la FA Community Shield / AP Photo/Dave Shopland

El jugador ha sido vinculado durante meses con el Liverpool, con el que estuvo a punto de fichar este verano. El equipo dirigido por Arne Slot alcanzó un acuerdo por treinta y cinco millones de euros. No obstante, el traspaso no acabó de concretarse debido a que las 'Eagles' no encontró ningún jugador que lo remplazase y a que el entrenador austriaco amenazó con abandonar el club si el capitán salía.

Los 'Reds' no han sido los únicos interesados, ya que según diversos medios, en las últimas horas ha entrenado un nuevo actor en la telenovela, el Bayern de Múnich. Según SKY Sports, el director deportivo del club bávaro, Max Eberl, se ha reunido recientemente con el agente de Guéhi para explorar condiciones y posibilidades reales de traspaso.

El gigante alemán, a la caza de un nuevo central

En Múnich, la necesidad de reforzar la zaga ha precipitado el interés. Con la posible salida de Dayot Upamecano —que termina contrato este verano— y Kim Min‑Jae —que no está contando con muchas oportunidades—, el Bayern busca un central joven, internacional y con proyección, perfiles que Guéhi cumple a la perfección. Sin embargo, el capitán del Palace no es el único jugador que están monitorizando. Antes del 'Der Klassiker' alemán, Lothar Matthäus afirmó que los 'Die Roten' estaban interesados en el central Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund.

Upamecano celebrando un gol / EFE

El Crystal Palace se debilita

'The Eagles' se enfrenta a un dilema serio: mantener al que ha sido su piedra angular en defensa y que se vaya gratis al acabar su contrato o negociar un traspaso por el que no obtendrán gran cosa y que los debilitará defensivamente. De buscar un traspaso en el mercado de invierno, deberán contar con el beneplácito del jugador, ya que este podrá negociar con quien quiera a partir del próximo 1 de enero. El técnico austriaco ha hecho hincapié en varias ocasiones que encontrar un sustituto similar en el mercado es "casi imposible".

La marcha del internacional inglés supone otro palo para el equipo entrenado por Oliver Glasner, que ve como la columna vertebral del equipo que se proclamó campeón de la FA Cup (24/25) y de la Comunity Shield (25/26), se va debilitando. Sería la segunda baja importante para un equipo que ya perdió este verano a Eberechi Eze, que puso rumbo al Arsenal por algo más de sesenta y nueve millones de euros.

Baile de defensas en Europa

De confirmarse el movimiento del central inglés en dirección Múnich, podríamos estar ante el inicio de una serie de movimientos en defensa de algunos de los clubes europeos más relevantes, entre los que se podrían estar involucrados el Real Madrid y el Liverpool.

Liverpool's Ibrahima Konate celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Eintracht Frankfurt and Liverpool in Frankfurt, Germany, Wednesday, Oct. 22, 2025. (AP Photo/Michael Probst) / LAP

El conjunto blanco ha mostrado interés en el defensa de los 'Reds' Ibrahima Konaté, que también queda libre este verano. De confirmarse ese movimiento, los de Anfield se verían obligados a acudir al mercado a buscar un sustituto y podrían ver en su compatriota, Dayot Upamecano, una muy buena opción. Sin embargo, por el momento no hay nada oficial y todo lo que se sabe es pura especulación.