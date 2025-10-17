Bayern Múnich - Borussia Dortmund: Horario y dónde ver por TV el partido de la Bundesliga

Bayern Múnich y Borussia Dortmund se enfrentan este sábado 18 de octubre en el Allianz Arena en el partido de la Jornada 7 de la Bundesliga 2024-2025. Te contamos a qué hora es el Bayern Múnich - Borussia Dortmund y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Vincent Kompany llegará a la disputa luego de haber derrotado al Frankfurt (3-0), derrotado al Werder Bremen (4-0), derrotado al Hoffenheim (4-1) y derrotado al Hamburgo (5-0). De esta manera, se ubican en el primer lugar de la tabla con 18 puntos y +22 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Niko Kovac registraron un empate con el Leipzig (1-1), una victoria contra el Mainz 05 (2-0), una victoria contra el Wolfsburgo (1-0) y una victoria contra el Heidenheim (2-0). Semejantemente, se posicionan en el segundo puesto de la clasificación con 14 puntos y +8 en la diferencia de anotaciones.

Asimismo, cabe destacar que sus registros recientes se muestran parejos, con dos victorias para el Bayern, una para el Borussia y dos empates. Sin embargo, al alargar el rango de tiempo, los bávaros cuentan con la ventaja, al sumar ocho victorias y un empate al hilo.

De igual forma, el Bayern Múnich se prepara para enfrentarse al Borussia Mönchengladbach, al Leverkusen, al Unión Berlín y al Friburgo en las próximas fechas de la liga, mientras que el Borussia Dortmund se topará con el Colonia, el Augsburgo, el Hamburgo y el Stuttgart.

HORARIO DEL BAYERN MÚNICH - BORUSSIA DORTMUND DE LA BUNDESLIGA

El partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, correspondiente a la Jornada 7 de la Bundesliga, se disputa este sábado 18 de octubre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER BAYERN MÚNICH - BORUSSIA DORTMUND DE LA BUNDESLIGA

En España, el partido de la Bundesliga entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de la Bundesliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.