¿Es el Bayern el mejor equipo del mundo?

¿Quién puede parar a este Bayern de Múnich? ¿Hay rival para el 'gigante' alemán? ¿Podrá alguien tumbar al equipo bávaro? Preguntas con una complicada respuesta. El conjunto muniqués ha iniciado este curso de manera inmejorable con catorce victorias en catorce partidos. Imposible empezar mejor una temporada; no ha dejado escapar ni un solo encuentro.

Ni en Bundesliga, ni en la Copa de Alemania, ni en la Champions League han sido capaces de superar a los de Vincent Kompany. En el segundo año del técnico belga, el Bayern se está mostrando como una auténtica trituradora de rivales. Por el momento, encadenan catorce triunfos consecutivos, una marca nunca antes vista en las grandes ligas europeas.

Champions

Ningún club de la Bundesliga, la Premier League, la Ligue 1, LaLiga o la Serie A había comenzado una temporada con tantas victorias oficiales hasta la fecha. Y el Bayern de Múnich no tiene ninguna intención de levantar el pie del acelerador. No es tan solo las victorias, sino la forma de conseguirlas. El cuadro bávaro ha logrado anotar 51 goles en 14 partidos, mientras que únicamente han encajado diez tantos. Espectacular.

De esta manera, el Bayern ya posee el mejor inicio de temporada de la historia tras superar otros espectaculares arranques de curso, como las trece victorias consecutivas del AC Milan en 1992-23, o los 11 triunfos seguidos del Real Madrid (1961-62 y 1968-69), Tottenham Hotspur (1960-61) y Borussia Dortmund (2015-16).

Kane y Olise le dan el clásico alemán a un Bayern más líder / ANNA SZILAGYI

Es complicado destacar a una solo figura de este Bayern de Múnich. Luis Díaz, Kimmich, Olise... pero, sin duda, hay que hablar de Harry Kane. No pasan los años para el delantero inglés, más bien lo contrario. A sus 32, está en uno de los mejores momentos de su carrera, siendo el líder ofensivo del 'gigante' alemán y con unos registros únicos en el fútbol europeo. Por el momento, ya ha visto portería en 22 ocasiones tras haber disputado 14 partidos.

Lo cierto es que Vincent Kompany ha construido un equipo competitivo, ofensivo y que no abandona el carácter alemán. Aunque, en un principio, no partían como los favoritos a levantar, por ejemplo, la Champions League, empiezan a coger fuerza para convertirse en el mejor equipo de Europa esta temporada. ¿Será el año del Bayern de Múnich?