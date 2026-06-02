El Bayern encuentra una alternativa tras quedarse sin Gordon

A pesar de contar con nombres de primer nivel como Harry Kane, Luis Díaz o Musiala, entre otros, el Bayern de Múnich continúa trabajando para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada. Durante semanas, Anthony Gordon había sido uno de los nombres estudiados por el Bayern para reforzar los extremos, pero la operación no llegó a concretarse y el club bávaro ha activado otras alternativas en el mercado.

De hecho, el Bayern llegó a avanzar de forma importante en las conversaciones con el futbolista e incluso existía un principio acuerdo en los términos personales. Sin embargo, la operación acabó cayéndose por la irrupción del FC Barcelona, que aceleró las negociaciones con el Newcastle y terminó adelantándose en la carrera por el internacional inglés. El club azulgrana cerró finalmente el fichaje de Gordon mediante una operación valorada en torno a los 80 millones de euros entre fijos y variables, dejando al Bayern sin uno de sus grandes objetivos para la banda.

Anthony Gordon, durante su presentación con el FC Barcelona / Dani Barbeito

Con la vía Gordon cerrada, el gigante alemán ya trabaja en alternativas. Según informa Fabrizio Romano, el Bayern ha iniciado conversaciones con Ismael Saibari como posible refuerzo para los extremos. Las conversaciones entre las partes comenzaron después de que se frustrara la llegada de Gordon y el internacional marroquí aparece ahora como una de las opciones mejor valoradas por la entidad muniquesa.

Según la misma información, el Bayern está a la espera de conocer las exigencias económicas del PSV Eindhoven para una eventual transferencia. Mientras tanto, Saibari vería con buenos ojos un cambio de aires este verano y estaría interesado en dar el salto al Allianz Arena.

¡Saibari marca un golazo por la escuadra! / Champions

A sus 25 años, Saibari se ha consolidado como una de las piezas más importantes del PSV. Formado en la cantera del club neerlandés, el atacante destaca por su polivalencia ofensiva, ya que puede actuar como extremo en ambas bandas, mediapunta e incluso como interior ofensivo. Internacional con Marruecos, ha sido uno de los futbolistas más determinantes del PSV en las últimas temporadas gracias a su capacidad para romper líneas, generar ocasiones y aportar goles desde la segunda línea.

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Su perfil encaja con la idea que busca el Bayern para complementar un ataque liderado por Harry Kane y al que el club pretende añadir más desequilibrio, velocidad y profundidad por los costados. Tras quedarse sin Gordon, la entidad bávara ha acelerado la búsqueda de alternativas y Saibari emerge ahora como uno de los nombres mejor posicionados para reforzar el frente ofensivo del campeón alemán.