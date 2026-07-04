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FÚTBOL INTERNACIONAL

El Bayern acelera en el mercado: 110 millones en fichajes 'mundialistas'

El conjunto bávaro está aprovechando el torneo para cerrar fichajes de futbolistas que están confirmando sobre el césped el interés que ya habían despertado en el club alemán

El Bayern ha fichado al internacional alemán Nathaniel Brown

El Bayern ha fichado al internacional alemán Nathaniel Brown / 'X'

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Marc Gázquez

Marc Gázquez

Mientras gran parte de los grandes clubes europeos permanecen atentos al desarrollo del Mundial, el Bayern de Múnich ha decidido pasar a la acción. El conjunto bávaro está aprovechando el torneo para cerrar incorporaciones de futbolistas que, además de haber despertado el interés del club desde hace meses, están confirmando sobre el césped el nivel que les había colocado en la agenda de la dirección deportiva.

La última operación oficializada este viernes ha sido la de Nathaniel Brown. El internacional alemán, de 23 años, aterriza procedente del Eintracht Frankfurt a cambio de 50 millones de euros fijos y más 5 en variables y firma hasta 2031. Brown ha sido titular con Alemania durante el Mundial y sus actuaciones han terminado de confirmar la apuesta de un Bayern que llevaba tiempo siguiéndole.

Su fichaje llega apenas dos días después de que el campeón de la Bundesliga hiciera oficial la incorporación de Ismael Saibari. El internacional marroquí, procedente del PSV Eindhoven, llegó por 55 millones de euros y también está firmando un Mundial sobresaliente. El delantero ha sido uno de los líderes de Marruecos, con goles decisivos y un papel protagonista en la clasificación de los africanos para las eliminatorias.

La tercera incorporación del verano ha sido la del joven Noel Aseko. El Bayern ejecutó su regreso por 2,5 millones de euros, ejerciendo la cláusula de recompra pactada con el Hannover 96. Se trata de una apuesta de futuro de un perfil muy diferente al de Brown y Saibari, aunque las tres operaciones elevan la inversión del campeón alemán hasta cerca de los 110 millones de euros en este inicio de mercado.

Saibari es presentado como nuevo jugador del Bayern

Saibari es presentado como nuevo jugador del Bayern / FC Bayern

Lejos de improvisar movimientos por el impacto de unas pocas semanas de competición, el Bayern ha aprovechado el Mundial para acelerar operaciones que encajaban en su planificación deportiva. El torneo está sirviendo como la confirmación definitiva de dos futbolistas que llegan a Múnich después de demostrar que pueden rendir bajo la máxima presión internacional.

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Con Brown y Saibari, el Bayern no solo incorpora talento y presente. También envía un mensaje al resto del mercado. Aunque muchos esperan a que termine el Mundial para mover ficha, el campeón alemán ya ha convertido la gran cita internacional en una oportunidad para reforzarse antes que nadie.

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