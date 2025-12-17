Adeyemi pide salir del Borussia Dortmund... ¡Por petición de su novia!

El delantero que debía suplir a Haaland en el Borussia Dortmund parece tener los días contados en la ciudad del Ruhr. Karim Adeyemi habría pedido salir del club a final de temporada por un motivo personal, a la vez que curioso: su pareja, la rapera suiza Loredana, querría vivir en una gran ciudad europea.

Así lo publica el 'Bild' el delantero estaría valorando seriamente una espantada en el mercado de verano después de dos temporadas luciendo la casaca amarilla.

Karim Adeyemi lucha por el balón ante Unai Gomez / EFE

Un primer movimiento para constatar la petición es el cambio de agentes que ha hecho el ariete, quien ha pasado a manos de la agencia de Jorge Mendes, la misma que lleva a Lamine Yamal, entre otros futbolistas.

Sin embargo, tiene contrato hasta 2027, por lo que tendrá que convencer a los directivos del Westfalenstadion de sus deseos. Por el momento, algunos medios destacan que ha empezado a alargar las negociaciones de renovación que ya habían empezado a retrasarse.

Por parte del club, tendrán que tomar la decisión si se la juegan a perderle gratis de aquí a dos veranos o si prefieren sacar un rédito económico el año que viene, pues el valor del jugador se sitúa en los 60 millones de euros y su inversión fue de 30 millones.

El FC Barcelona era uno de los clubes interesados en el goleador de 23 años y recientemente desde SPORT se informaba de que era uno de los nombres sobre la mesa de cara al futuro en el Camp Nou. Además, el propio jugador había mencionado que se imaginaba jugando en el conjunto blaugrana "en un futuro", por lo que habrá que ver cómo evoluciona ese interés mutuo.

Adeyemi jugó contra el Barça en la Champions del año pasado. / Matthias Schrader / AP

Las ganas de sumarle al ataque culé aumentaron al inicio de la temporada cuando arrancó con mucha fuerza y anotó tres goles y repartió dos asistencias entre liga y Champions en el mes de septiembre. No obstante su mejor temporada hasta la fecha fue la 2021-2022 cuando consiguió meter 23 goles y repartir ocho asistencias en el Salzburgo.

Otros clubes que podrían estar interesados en la figura del delantero internacional con la selección germana son Inter de Milán, Arsenal o Manchester United, cuyas sedes se encuentran en capitales europeas que podrían ser del gusto de su chica.

Quién es Loredana

La novia del futbolista es Loredana Zefi, una cantante suiza de origen kosovar nacida en 1995 que suele rapear en alemán y ha tenido éxito en Alemania, Austria y su país de origen.

Cuenta con 1,3 millones de oyentes mensuales en Spotify y su canción más conocida en YouTube es 'Kein Plan', con 105 millones de reproducciones.

Ha ganado algunos galardones por su música entre los cuales destaca el 'MTV Europe Music Award' como 'Mejor artista suiza' de 2019 y 2020, o el Swiss Music Award como mejor artista emergente de 2020.