Buenas noticias en Marruecos con Achraf y elogios a Mbappé y al PSG: “Nasser Al Khelaifi es un caballero”

La selección de Marruecos espera con los brazos abiertos el regreso de Achraf Hakimi. El mejor jugador africano del año y capitán de su selección ha estado apartado de los terrenos de juego debido a una lesión que sufrió en el mes de noviembre, pero ya parece que está recuperado y puede reincorporarse con el combinado nacional.

Así lo confirmó el seleccionador, Walid Regragui, en la rueda de prensa previa al partido ante Zambia. "Achraf jugará mañana, eso seguro. Decidiremos si es titular o no", comentó.

Además, el entrenador marroquí se fundió en elogios al PSG y a su presidente, Nasser Al-Khelaifi: "Quiero agradecer al PSG; si Hakimi ha vuelto, es gracias a ellos. No hay ni un solo club en el mundo que nos permitiera contar con él 15 días antes de la Copa Africana de Naciones. Nasser Al-Khelaifi es un caballero".

Marruecos, con un empate y una victoria, puede asegurarse el pase en el último partido de la fase de grupos.

Por su lado, el lateral del PSG aseguró que se encuentra "mucho mejor, estoy para ayudar al equipo a ganar esta Copa".

Mbappé, con la camiseta de Marruecos en la Copa África / FOX

Achraf también habló de su excompañero Kylian Mbappé, que estuvo viendo y acompañando al equipo en los primeros partidos del torneo. "Ha sido fantástico ver a Mbappé aquí en Marruecos. Le encanta nuestro país y nuestra comida, también le gustó nuestra actuación y dijo que podemos ganar la Copa Africana de Naciones sin duda alguna", decía Ahraf.