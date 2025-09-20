Neymar, otra vez lesionado: peligra su vuelta a Brasil

Neymar Jr. entró en un bucle del parece incapaz de salir. Da igual cuando leas esto: el '10' del Santos volvió a caer lesionado. Así lo informó el propio club a través de un comunicado: "Neymar Jr. abandonó el entrenamiento del pasado jueves (18) en el CT Rei Pelé con dolor en el muslo derecho. Tras someterse a pruebas de imagen este viernes (19), se le diagnosticó una lesión en el músculo recto femoral del muslo derecho. Neymar Jr. ya ha comenzado el tratamiento en el CEPRAF bajo la supervisión del Departamento Médico del Santos FC".

Enésimo revés para Ney, que se perderá el clásico brasileño entre el Santos y el Sao Paulo que se jugará este domingo 21 de septiembre. Un contratiempo físico que enciende las alarmas en Brasil, pues el seleccionador de la 'Canarinha', Carlo Ancelotti, dejó claro que todos los futbolistas con opción de ser convocados deberán estar en un óptimo estado físico para ser considerados para el Mundial 2026.

A pesar de haber recibido el alta médica respecto a su anterior lesión, 'Carletto' optó por dejarlo fuera de su última convocatoria - que bajó el telón de las eliminatorias rumbo a la próxima Copa del Mundo - para que hiciese limpio y se recuperase del todo. Pero Ney, enfocado en regresar a su selección, padece molestias en el mismo muslo en el que sufrió un edema en agosto.

De esta forma, tiene serias opciones de perderse los amistosos ante Corea del Sur y Japón del próximo mes de octubre. Y debe trabajar en su recuperación para convencer al técnico italiano de valía para poder ser citado para el Mundial 2026. La última vez que Neymar fue convocado con Brasil fue en octubre de 2023, cuando se lesionó de gravedad en un partido de eliminatoria contra Uruguay. El ex de Barça o PSG sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y menisco.

Las lesiones no dan tregua al brasileño: 12 partidos de ausencia por molestias físicas desde su regreso al Brasileirão. Y el clásico ante Sao Paulo de este domingo es vital para un Santos que está a tan solo un punto del descenso...