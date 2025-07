Bryne, el club donde Messi llenaría la despensa a base de goles

Noruega, ese país con algo más de cinco millones de habitantes, da para que pueblos como Bryne tengan un equipo de vez en cuando en primera división. Bryne sería asimilable en población en España como Balaguer, Churriana de la Vega o El Barco de Valdeorras, que también es un pueblo.

En Bryne creció y se formó el bigardo rubio y estrella del Manchester City, Erling Haaland, antes de pasar al Molde, y ya con esto seguramente podemos cerrar el capítulo de greatest-hits de la historia del lugar.

Haaland celebra el 2-2 ante el Al Hilal / AP

En este tipo de entornos, rural y auténtico, los creadores de contenido brillantes adaptan tradiciones que multinacionales, empresas y organizaciones utilizan con un aire snob y moderno. UEFA, FIFA, Premier League, La Liga… todas estas competiciones reparten premios MOTM o MVP (Man of the Match o Most Valuable Player) al mejor jugador de cada partido o del campeonato, con un trofeo bien moderno y un diseño todavía más cool. Imagino galas de etiqueta en escenarios lujosos y estamos acostumbrados a ver la entrevista y la foto de Messi, Lamine Yamal, Mbappé o Salah o quien fuera después de haber marcado goles, dado asistencias, decidido el resultado de sus partidos con una sonrisa y llevándose el galardón al vestuario. Incluso dando un discurso de agradecimiento detrás de un atril con brillantina.

En Bryne han adaptado esa liturgia a su territorio, campesino y agrícola; han transformado la tradición primaria a su realidad rural. En el equipo local, Bryne FK, le dan al mejor jugador de su equipo productos de la región después de cada partido en casa: al portero le dieron un día unos cartones de huevos, el pivote se llevó un cordero, al delantero unas botellas de leche, y así un día unas patatas, otro unas zanahorias…

Los jugadores del Bryne FK, celebrando un gol / Bryne FK

Más allá de eso, y para profundizar en ese “sentimiento de orgullo de ser granjeros y payeses, de ser rurales y de pueblo y conectar con la comunidad”, dicen desde el club, incluso han llegado a vender entradas VIP de un sofá incrustado en la pala levantada de un tractor. Desde la perspectiva de la altura se puede disfrutar mejor del fútbol igualmente rupestre, rural, competitivo y directo que les devolvió la temporada pasada a la máxima categoría del país.

Y ahí van, cualquier cosa que sea estar fuera de la zona de descenso es un éxito, y a mitad de temporada están cumpliendo de sobras. Las estadísticas del equipo nos dibujan ese estilo: Bryne FK es el segundo equipo con menos pases por partido, menos pases largos, menos toques en el área rival y más despejes. Y es el que menos llega al último tercio del campo. Números suficientes para que los muchachos del pueblo hayan llevado al equipo a estar a media tabla a mitad de temporada y encaren lo que queda de verano y el otoño con opciones reales de continuar un año más viendo desfilar a Rosenborg, Bodø/Glimt y los mejores equipos del país por un campo de fútbol y una ciudad con aroma de orgullo rural.