Bryan Zaragoza ya deslumbra en la Roma

Bryan Zaragoza ya ha dado sus primeros pasos en la Serie A. El extremo malagueño debutó este lunes como jugador de la AS Roma en la victoria por 2-0 frente al Cagliari, en un partido disputado en el Estadio Olímpico y resuelto gracias a un doblete del neerlandés Donyell Malen.

Zaragoza, recién llegado a la capital italiana procedente del Celta de Vigo, aunque con contrato perteneciente al Bayern Múnich, ingresó al terreno de juego en el minuto 57, sustituyendo a Lorenzo Pellegrini. El español disputó así sus primeros minutos oficiales en la Serie A y vivió su estreno como local con la camiseta romanista.

Durante su participación, el atacante ocupó principalmente la banda izquierda, mostrando desparpajo en el uno contra uno, regates y centros laterales. También asumió responsabilidad en acciones a balón parado, encargándose de algunos saques de esquina. Su velocidad y capacidad para cambiar de ritmo fueron algunas de las cualidades buscadas por Gian Piero Gasperini durante el mercado. En una de sus acciones más destacadas, estuvo cerca de firmar su primera asistencia, aunque el remate de chilena de Malen salió desviado.

Vuelta al triunfo

El duelo tuvo como protagonista principal a Malen, fichado desde el Aston Villa, quien se ha consolidado como referencia ofensiva en el once de Gasperini. El neerlandés abrió el marcador en el minuto 25 con una vaselina ante el guardameta Caprile y completó su doblete en el 65, empujando un pase atrás de Zeki Celik dentro del área.

La victoria permitió a la Roma regresar al triunfo tras haber perdido ante el Udinese y empatado frente al Milan en las jornadas anteriores. Con estos tres puntos, el equipo se mantiene quinto en la clasificación, empatado a 46 puntos con la Juventus, en plena lucha por los puestos de Liga de Campeones.

El partido también dejó otro debut: el del joven canterano ítalo-australiano Antonio Arena, que cumplirá 17 años el próximo 10 de febrero y ya había marcado en Copa Italia ante el Torino.

Sus primeros minutos dejaron acciones de verticalidad, regate y presencia ofensiva, aunque también evidenciaron el lógico proceso de adaptación a un nuevo entorno competitivo. Con la temporada avanzando y la Roma inmersa en la lucha por Europa, el extremo español comienza así su recorrido en la Serie A, con el objetivo de integrarse progresivamente en el esquema de Gasperini y aportar profundidad por banda en los próximos compromisos.