De Bruyne y McTominay eclipsan a Modric

Después de cerrar su brillante etapa en el Manchester City, Kevin De Bruyne decidió llevar toda su clase al Nápoles. El vigente campeón de Italia, que ya había encontrado oro en Manchester la temporada pasada, repitió la jugada este verano. Entonces pescó en el lado 'red devil' con Scott McTominay -13 goles y 6 asistencias-; ahora lo ha hecho en clave 'skyblue', incorporando al belga a coste cero.

Y precisamente fueron ellos, los dos 'tesoros de Manchester', quienes firmaron el estreno triunfal del Nápoles en Serie A ante el Sassuolo. MVP de la pasada campaña, 'McFratm', como lo apodan en la ciudad partenopea, cerró el último 'Scudetto' con una chilena y abrió la defensa del título con un gran cabezazo en el 17’, a centro de Politano.

McTominay y De Bruyne celebran el 0-2 del belga ante el Sassuolo / Massimo Paolone/LaPresse / LAP

El resto lo puso De Bruyne, que en el 57’ ejecutó una falta lateral envenenada. El balón, que parecía buscar un remate, terminó colándose directo en la portería de Turati, sorprendido por un golpeo que nadie llegó a rozar. Dos firmas de lujo para empezar con paso firme la defensa del trono en Italia.

Primer partido en la liga italiana para el belga, primer gol. Después de participar en pretemporada ante el Arezzo, Catanzaro y Brest, el belga se estrenó con la camiseta del Nápoles frente al Girona con un doblete sensacional. Pero la verdadera prueba de fuego era el Sassuolo. Y no decepcionó. Antonio Conte sabía que había traído al Diego Maradona a un superclase que aún tiene mucho que dar al fútbol a los 34 años. Y así lo demostró en su primer partido oficial con el conjunto partenopeo.

Modric, debut liguero muy amargo

Sin duda, apunta a marcar diferencias en una Serie A que también ha recibido con los brazos muy abiertos a Luka Modric, otro centrocampista legendario, ganador del Balón de Oro en 2018, que puso fin este verano a una larga aventura en el Real Madrid.

Al croata le tocó estrenarse en el 'calcio' horas después, ante el Cremonese, en San Siro. A sus 39 años fue titular por primera vez con el AC Milan. Hasta entonces había jugado dos partidos y ninguno de inicio. El primero, un amistoso ante el Chelsea; el segundo, contra el Bari en Coppa Italia -su primer partido oficial-, donde dejó muestras de su liderazgo.

Luka Modric, durante su primer partido contra el Milan en Liga ante el Cremonese / AP

Su estreno liguero empezó mal. Se adelantó el conjunto visitante a los 28 minutos con un tanto del central Federico Baschirotto, pero el también defensa Strahinja Pavlovic, en el tiempo añadido del primer tiempo, puso el 1-1. Sería el Cremonese el que volvería a golpear, esta vez por medio de Federico Bonazzoli, en el 61', con una chilena que apunta a ser uno de los goles de la temporada. Aunque Modric intentó cambiar la suerte de su equipo con algún disparo lejano, Allegri decidió quitarlo del campo en el 74' y su Milan fue incapaz de igualar el choque. Un debut amargo que se cerró con derrota ante un rival mucho más modesto.

En los otros duelos del sábado, Genoa y Lecce firmaron un empate sin goles en el Luigi Ferraris, y la Roma de Gasperini se impuso por la mínima gracias a un tanto de Wesley França, fichaje de este verano tras llamar la atención con el Flamengo en el Mundial de Clubes.