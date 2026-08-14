Van Bronckhorst desvela su sorpresa por el fichaje de Xavi: “Nadie lo vio venir”

La llegada de Xavi Hernández al banquillo de Países Bajos sorprendió incluso a quienes mejor conocen al exentrenador del Barça. Uno de ellos es Giovanni van Bronckhorst, que compartió vestuario con el catalán durante cuatro temporadas en el Camp Nou y que ahora, desde el banquillo del Feyenoord, ha reconocido públicamente que nadie le avisó de los planes de la federación neerlandesa.

“Me sorprendió. Nadie lo vio venir”, explicó Van Bronckhorst este viernes durante la rueda de prensa previa al partido del Feyenoord ante el Go Ahead Eagles.

El actual técnico del conjunto de Rotterdam admitió que el nombramiento de Xavi fue inesperado incluso dentro del fútbol neerlandés. La KNVB decidió apostar por un entrenador extranjero para dirigir a una selección históricamente vinculada a técnicos del país, una circunstancia que hizo todavía más llamativa la elección del exazulgrana: “Normalmente lees algo en los periódicos antes. Esta vez nadie lo vio venir. Me sorprendió, pero también es bonito que un antiguo compañero sea ahora el seleccionador de la ‘Oranje’”.

Van Bronckhorst habló con Xavi tras su nombramiento

Pese a la sorpresa inicial, Van Bronckhorst mantiene una relación cercana con Xavi y ambos siguen teniendo contacto después de coincidir en Barcelona: “Siempre hemos mantenido el contacto. Está muy contento y se siente honrado de haber recibido esta responsabilidad". El exlateral azulgrana también quiso poner en valor la figura de Xavi como entrenador y recordó algunas de las cualidades que ya mostraba cuando ambos eran futbolistas.

Van Bronckhorst disputó 120 partidos junto a Xavi en el Barça y conoce de primera mano su manera de entender el fútbol: “Los jugadores que juegan en su posición siempre están pendientes del equipo. Eso lo tenía Xavi”. El neerlandés reconoce que durante su etapa como compañero no podía imaginar que Xavi acabaría dirigiendo a una selección, pero sí recuerda una característica que terminó convirtiéndose en una de sus grandes señas como entrenador: “Siempre estaba enfocado en el equipo, en el equilibrio y en el posicionamiento de los jugadores. Xavi, y después también Phillip Cocu, tenían eso”.

Xavi, nuevo seleccionador de los Países Bajos / @OnsOranje

Una elección con ADN Barça

La elección de Xavi tiene además una conexión evidente con la historia futbolística entre Países Bajos y el FC Barcelona. El técnico egarense creció futbolísticamente en La Masia, una escuela profundamente marcada por la influencia de Johan Cruyff y Rinus Michels. Posteriormente, como jugador y entrenador, también recibió la influencia de técnicos como Louis van Gaal y Frank Rijkaard.

Van Bronckhorst considera que esa conexión puede ayudar a entender la apuesta de la federación: “Estamos orgullosos del fútbol neerlandés y de los entrenadores neerlandeses que trabajan en el extranjero. Johan Cruyff, Louis van Gaal y Frank Rijkaard son nombres que vienen a la mente. Pero debemos darle a Xavi la confianza de que esto es posible”.

Xavi ya prepara su nueva aventura y tendrá la oportunidad de aplicar en la selección neerlandesa una filosofía que, en buena parte, nació precisamente de la conexión entre el fútbol de Países Bajos y el Barcelona.