FÚTBOL INTERNACIONAL
Bronca monumental entre Íñigo Martínez y su entrenador: lo tienen que separar sus compañeros
Se produjo una acalorada discusión entre el central vasco y Jorge Jesús tras el tempranero gol del Al-Ahli Doha. El Al Nassr reaccionó y se impuso 5-1
Cómo se echa de menos a Íñigo Martínez en Barcelona. Su liderazgo, compromiso, carácter y su exquisita zurda… ahora los disfrutan en Riad. Ya no es solo el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, sino también el de Kingsley Coman, João Félix y el exculé.
El de Ondarroa, implicado desde el primer día, se ha convertido en una de las caras visibles del proyecto y en uno de los líderes del equipo dirigido por Jorge Jesús.
Con 36 partidos a sus espaldas y cuatro goles —algunos de ellos decisivos—, se ha adueñado de la defensa, convirtiéndola en un auténtico muro y ganándose el respeto de sus compañeros.
El club está tan satisfecho con su rendimiento que los dirigentes saudíes ya planean ampliar un vínculo que expira en poco más de dos meses. La intención es clara: como mínimo, prolongarlo una temporada más.
El Al Nassr endosó ayer una manita al Al-Ahli Doha en la Copa AFC (5-1). Los de Jorge Jesús, sin embargo, se vieron sorprendidos por el tempranero tanto de Yansané y tuvieron que darle la vuelta al partido. La reacción fue inmediata y Coman anotó el 1-1 un par de minutos después del gol del conjunto qatarí.
Acalorada discusión
Ese gol encajado, precisamente, provocó el enfado del técnico del Al Nassr, al que se le vio reprochar a Íñigo su posicionamiento en esa acción. Unas palabras que no sentaron demasiado bien al central vasco, que reaccionó con rabia lanzando una botella de agua contra el suelo y gesticulando con intensidad.
Incluso algunos compañeros tuvieron que intervenir para calmar la situación y devolverlo a su posición habitual sobre el césped. La posterior goleada del equipo, probablemente, sirvió para rebajar la tensión entre ambos y encauzar el ambiente en el banquillo.
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