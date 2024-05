Bronca entre Eto'o y el nuevo seleccionador de Camerún: "¿Podría hacer esto en Bélgica?"

Poco plácido ha sido el primer encuentro entre el presidente de la Federación de Camerún (FECAFOOT), Samuel Eto'o y el nuevo seleccionador, el belga Marc Brys.

El conflicto tiene su origen en la elección del nuevo técnico de los 'Leones Indomables', que llegó a principios de abril directamente desde el ministro de deportes del país, sin pasar por Eto'o, máximo representante de la federación. Una decisión que no gustó al exfutbolista, quien mantiene una guerra abierta con el Gobierno de Camerún.

Eto'o respondió al nombramiento cambiando a todo el cuerpo técnico, aunque dejó a Brys en el cargo de seleccionador. El asunto se agravó aún más después de que un club amateur denunciara la situación ante la Cámara de Arbitraje y Conciliación del Comité Olímpico y Deportivo Nacional de Camerún. En su sentencia provisional, acordaron suspender el nombramiento del seleccionador. La Federación elevó la queja a la FIFA, entendiendo que el gobierno intercede en aspectos deportivos.

El encuentro entre Brys y Eto'o fue, cuanto menos tenso. Soy presidente, señor. Si quieres trabajar con nosotros… ¿Verdad? Eres entrenador porque yo te nombré, no eres entrenador porque te nombró otro. Ha cometido muchos errores, así que permanezca en esta reunión. Si no te quedas, me veré obligado a cuestionar a mi comité ejecutivo…”, le espetó el presidente del organismo federativo.

La conversación subió de tono en seguida, con Eto'o apuntando direcamente al presidente del país, Paul Biya.En Camerún no hay política, sólo hay un hombre en la política y es el Presidente Biya. No, usted no decide. Porque haga lo que haga, entrenador, soy yo quien tiene que asumir la responsabilidad, soy el presidente de la federación, haga lo que haga, ¡soy yo quien asume la responsabilidad! Yo no hago eso en tu país. No me hable así, entrenador, no lo olvide. Como futbolista, no puedes hablarme. Ahora soy presidente, no puedes hablarme así. Siéntate ahora, vamos a trabajar. Deja esa mierda. ¿En qué país cree que está, señor? ¿Puedo hacer eso en Bélgica? ¿Cómo puedes hacer eso en Camerún? ¡Era un jugador muy, muy bueno!

Entre tanto, el conflicto sigue su curso. Según informaron medios locales, Brys y el resto del cuerpo técnico serán despedidos en las próximas horas, mientras se preparan para nombrar a un staff interino.

Brys llegó firmó como seleccionador el pasado 8 de mayo, sustituyendo a Rigobert Song que había sido destituido tras la derrota en octavos de Camerún en la Copa de África.