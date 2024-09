La broma del seleccionador noruego sobre la lesión de Odegaard que no ha gustado nada en Inglaterra

El 'Virus FIFA' está haciendo estragos en este parón de selecciones. Esta vez, fue Martin Odegaard el que tuvo que abandonar el terreno de juego del Ullevaal Stadion cojeando, ayudado del cuerpo médico y con claros signos de dolor.

Noruega y Austria disputaban el partido correspondiente al Grupo B de la Nations League. Un duelo que se fue con empate en el marcador al descanso. Ya en la segunda mitad, con el partido totalmente igualado, llegaron las malas noticias para el futbolista del Arsenal.

UNA IMAGEN POCO ESPERANZADORA

Odegaard recibió una dura entrada de Baumgartner que le llevó a torcerse el tobillo izquierdo. Entraron las asistencias para aliviar el dolor del jugador, pero finalmente tuvo que abandonar el campo con la ayuda del servicio médico de la selección noruega.

Aunque todavía no sé conoce el alcance de la lesión, lo más seguro es, que como mínimo, se vaya a perder el derbi que juega el Arsenal ante el Tottenham del próximo domingo. Una noticia que no ha sentado nada bien en Inglaterra, sobre todo después de las declaraciones del seleccionador noruego, Stale Solbakken.

UNA BROMA DE MAL GUSTO

Al respecto de la lesión de Odegaard, el entrenador de Noruega comentó que "sabemos que es un esguince de tobillo". Y añadió que "los que hemos jugado al fútbol sabemos que con suerte todo puede salir bien, siempre que no se rompan los ligamentos".

Sin embargo, Solbakken no cesó aquí y, en un tono sarcástico, aseguró que "no estoy seguro de que Arteta me llame esta noche para elogiarme". Una broma que no ha sentado nada bien en el Arsenal teniendo en cuenta que la lesión podría ser grave.