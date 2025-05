Una broma de 11.000 euros: Trippier, implicado en una noche de striptease

Kieran Trippier vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez no por sus actuaciones sobre el césped. El lateral del Newcastle United, ex del Atlético de Madrid, ha sido el inesperado protagonista de una insólita y costosa anécdota que mezcla fútbol, amigos bromistas y una noche de excesos en un club de striptease.

Según recoge The Sun, un grupo de jugadores del Gateshead FC, equipo del noreste de Inglaterra que milita en la National League, quinta división del país, dejó una cuenta de más de 11.000 euros (casi 10.000 libras) a nombre de “Tripps”, apodo con el que se conoce al internacional inglés.

La escena tuvo lugar en el local For Your Eyes Only, uno de los clubes de striptease más conocidos de Gateshead. La factura, emitida a las 4:36 de la madrugada, incluía 76 fichas de 100 libras para bailes privados, además de decenas de copas de alcohol. Todo ello sin que Trippier estuviera presente en ningún momento.

"Tripps to pay", Trippier paga / THE SUN

Una fuente del establecimiento confirmó al medio británico que el jugador del Newcastle no participó en la velada: “Esta cuenta la dejaron a nombre de Kieran como una broma pesada. Él sabe perfectamente quiénes fueron los responsables”, explicó, asegurando además que, aunque Trippier ha visitado el local en el pasado, no estuvo allí esa noche.

Trippier se lamenta de su error contra el Chelsea / EFE

Un momento delicado en lo personal y lo deportivo

Más allá del episodio anecdótico, lo cierto es que Trippier atraviesa una etapa complicada. El defensor, de 34 años, se separó de su esposa Charlotte a finales de 2024, y en lo deportivo no ha encontrado la regularidad que desearía esta temporada. Ha disputado 24 encuentros en Premier League, 14 de ellos como titular, y aún no ha logrado marcar.