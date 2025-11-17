CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2026
Un brillante Wirtz lleva a Alemania al Mundial
La 'Mannschaft' y la 'Oranje' de Frenkie de Jong sellaron sus respectivos pasaportes hacia la Copa del Mundo por la puerta grande; la Polonia de 'Lewy', a la repesca
Ya van dos más: Alemania y Países Bajos estarán en la Copa del Mundo 2026. De una tacada, la 'Mannschaft' y la 'Oranje' sellaron sus respectivos pasaportes hacia la Copa del Mundo. Y por la puerta grande, con sendas goleadas sobre Eslovaquia y Lituania.
La 'Mannschaft', tan solo ausente en Uruguay 1930 - rechazó su participación - y en Brasil 1950 - excluida por la FIFA tras los sucesos de la II Guerra Mundial, cumplió - con goleada incluida - ante la Eslovaquia de Hancko, Skriniar, Lobotka y compañía para sellar su pasaporte hacia el Mundial que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio de 2026.
Goleadas
El combinado de Julian Nagelsmann ofreció todo un espectáculo goleador en el Red Bull Arena. No especuló y pronto derribó el muro eslavo por medio de un Nick Woltemade que suma cuatro dianas en sus últimos tres partidos con su selección. La resistencia de los de Francesco Calzona, que se aseguran la repesca, se esfumó mucho antes de lo esperado, pues Gnabry puso el 2-0 a la media hora de encuentro y Sané firmó un doblete en apenas cinco minutos. El atacante del Galatasaray fue asistido en ambos tantos por un iluminado Florian Wirtz que cogió confianza de cara a su vuelta al Liverpool.
No retiraría el pie del acelerador la tetracampeona del mundo, que no se conformó con la manita que firmó Ridle Baku y, con Assan Ouedraogo como protagonista, le hizo un set a Eslovaquia.
Más de lo mismo ocurrió en el Johan Cruyff Arena. El combinado que dirige Ronald Koeman lo tenía todo de cara y, aun así, ofreció una impecable imagen ante el cuadro báltico para cerrar la fase de clasificación invicto. Reijnders, a pase de Frenkie de Jong, abrió la lata y, en un abrir y cerrar de ojos, Gakpo, Simons y Malen - al inicio del segundo tiempo - sentenciaron el encuentro.
Polonia, a la repesca
Polonia venció por la mínima a Malta y se aseguró su plaza en la repesca que arranca a finales de marzo de 2026. Robert Lewandowski puso el 0-1 en el marcador que rápidamente fue igualado por Cardona. Wszolek volvió a poner a los de Urban por delante, pero los malteses equilibraron de nuevo la balanza.
En los últimos compases del choque, Zielinski convirtió el 2-3 definitivo. A Lewandowski le tocará tirar del carro para disputar el que sería su tercer Mundial.
