Brasil nombra a un nuevo seleccionador interino a la espera de Ancelotti

Fernando Diniz compaginará los banquillos de la Seleçao y el Fluminense hasta el mes de junio de 2024 El presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, asegura que Ancelotti comandará a Brasil en la Copa América que se celebrará en Estados Unidos

La Confederação Brasileira de Futebol (CBF) puso algo de cordura en la telenovela en que ha convertido la sucesión de Tite al frente de la Seleçao. Y, seis meses después de la salida del técnico gaucho, ha decidido nombrar oficialmente un nuevo seleccionador, Fernando Diniz, que estará de forma interina hasta junio de 2024 justo antes que empiece la Copa América en Estados Unidos. Entonces, según el presidente de la Confederaçao, Ednaldo Rodrigues, Carlo Ancelotti ya habrá dejado el banquillo del Real Madrid para coger las riendas de la 'Canarinha' en el torneo continental.

A partir de este miércoles, cuando será presentado en la sede de la entidad en la Barra da Tijuca (zona oeste de Río de Janeiro), Fernando Diniz compaginará la dirección de Brasil junto a la del Fluminense.

"Es un sueño para cualquiera, un honor y un orgullo enorme poder prestar este servicio a la Seleçao.Es un trabajo conjunto de la CBF con el Fluminense y tengo la convicción que tenemos todo lo necesario para que esto salga bien", ha declarado el técnico, de 49 años.

Lo que más llama la atención en todos estos movimientos es la convicción por parte del presidente de la CBF de que Carlo Ancelotti, con quien solo tiene un acuerdo verbal, dejará el banquillo del Real Madrid en junio 2024, algo que se ha negado a hacer ahora, para ser el nuevo seleccionador brasileño.

El técnico italiano aún no ha definido con la Confederaçao cuestiones tan básicas como su salario o la formación de su cuerpo técnico. Y hay un tema que no es menor, la Copa América se iniciará en junio cuando aún tendrá contrato con el Real Madrid, si no ha sido destituido anteriormente.

La obsesión con Carletto, como si fuera el único técnico en todo el planeta capaz de dirigir a Brasil llega a ser desconcertante. A la CBF poco le importa que el italiano tenga contrato en vigor con el Real Madrid.

A todo ello, el debut de Fernando Diniz al frente de la 'Canarinha' tendrá lugar en la fecha FIFA de septiembre cuando Brasil empezará a disputar las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.