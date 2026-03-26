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Brasil - Francia, en directo: partido de selecciones, en vivo en Estados Unidos
Sigue en vivo y online el partido entre Brasil y Francia en el Gillette Stadium de Foxborough de Estados Unidos
Sergi Bescós I Lázaro
Brasil y Francia se ven las caras en un partido amistoso de mucho nivel en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachussets (Estados Unidos).
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
Brasil (0-0) Francia
¡Turno para el himno de Brasil!
Brasil (0-0) Francia
¡Suena el himno de Francia en el estadio!
Brasil (0-0) Francia
¡Saltan ambas selecciones al campo!
Brasil (0-0) Francia
¡Menos de 5 minutos para el inicio del partido! Muy pendientes de la salida de ambas selecciones.
Este es el escenario del partido de hoy. Un feudo que será parte del próximo Mundial aquí en Estados Unidos.
¡Todo listo en el Gillette Stadium!
Caso Neymar
Uno de los temas más calientes de cara al Mundial es si Carlo Ancelotti decide contar o no con Neymar. Por el momento, todo indica que el jugador desea poder ser parte de la convocatoria. Sin embargo, parece ser que Carlo no lo tiene del todo claro, pero asegura que ''están evaluando a todos los jugadores posibles''
¡Ya tenemos el 11 de Francia!
¡Este es el 11 de Francia para el partido de hoy! ¡Mbappé titular!
¡Ya tenemos el 11 de Brasil!
¡Este es el 11 de Brasil para el partido de hoy!
Amistoso de altísimo calibre
El Gillette Stadium va a presenciar, en poco menos de media hora, un auténtico partidazo, digno de una posible final de la Copa del Mundo.
La nueva Brasil de Ancelotti llega al partido con todo su poder ofensivo con Raphina y Vinicius en ataque . Sin embargo, cuenta con varias bajas sensibles en defensa. Alisson Becker, Gabriel Magalhaes y Marquinhos causan baja para el partido de hoy.
Por su parte Francia se presenta al partido con la ya recuperación total de Mbappé tras sus virales problemas en la rodilla. Hoy los galos jugarán de blanco en un partido que no vemos desde hace 10 años.
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