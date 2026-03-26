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FÚTBOL INTERNACIONAL

Brasil - Francia, en directo: partido de selecciones, en vivo en Estados Unidos

Sigue en vivo y online el partido entre Brasil y Francia en el Gillette Stadium de Foxborough de Estados Unidos

Vinicius, con Brasil

Vinicius, con Brasil / EFE

SPORT.es

Sergi Bescós I Lázaro

Brasil y Francia se ven las caras en un partido amistoso de mucho nivel en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachussets (Estados Unidos).

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

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