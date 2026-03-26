Brasil - Francia, en directo: partido de selecciones, en vivo en Estados Unidos

Amistoso de altísimo calibre

El Gillette Stadium va a presenciar, en poco menos de media hora, un auténtico partidazo, digno de una posible final de la Copa del Mundo.

La nueva Brasil de Ancelotti llega al partido con todo su poder ofensivo con Raphina y Vinicius en ataque . Sin embargo, cuenta con varias bajas sensibles en defensa. Alisson Becker, Gabriel Magalhaes y Marquinhos causan baja para el partido de hoy.

Por su parte Francia se presenta al partido con la ya recuperación total de Mbappé tras sus virales problemas en la rodilla. Hoy los galos jugarán de blanco en un partido que no vemos desde hace 10 años.