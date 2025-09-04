Brasil - Chile: Horario y dónde ver el partido de las eliminatorias CONMEBOL para el Mundial

Brasil y Chile se enfrentan en la madrugada de este viernes 5 de septiembre en el Estadio Jornalista Mário Filho en el partido de la Jornada 17 de las eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026. Te contamos a qué hora es el Brasil - Chile y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Carlo Ancelotti llegará a la disputa luego de haber vencido a Paraguay (1-0), empatado con Ecuador (0-0), perdido ante Argentina (4-1) y vencido a Colombia (2-1). De esta manera, se ubican en el tercer lugar de las eliminatorias con 25 puntos y +5en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Nicolás Córdova registraron una derrota ante Bolivia (2-0), una derrota ante Argentina (1-0), un empate con Ecuador (0-0) y una derrota ante Paraguay (1-0). Semejantemente, se posicionan en el décimo puesto de la tabla de las clasificatorias con 10 puntos y -15 en la diferencia de anotaciones.

Asimismo, cabe destacar que los brasileños se presentan como favoritos de acuerdo con su historial de duelos directos, ya que se han impuesto de forma consecutiva en las últimas cinco ocasiones que se han enfrentado. En cambio, la última victoria chilena data de 2015, año en el que derrotaron a los verdeamarillos en la primera jornada de las eliminatorias de CONMEBOL de cara a Rusia 2018.

En otros términos, el camino de Brasil hasta el final de las eliminatorias estará marcado por su duelo contra Bolivia, mientras que Chile se tendrá que enfrentar a Uruguay.

HORARIO DEL BRASIL - CHILE DE LAS ELIMINATORIAS CONMEBOL PARA EL MUNDIAL

El partido entre Brasil y Chile, correspondiente a la Jornada 17 de las eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026, se disputa en la madrugada de este viernes 5 de septiembre a las 2:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BRASIL - CHILE DE LAS ELIMINATORIAS CONMEBOL PARA EL MUNDIAL

En España, el partido de las eliminatorias CONMEBOL para el Mundial entre Brasil y Chile se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de las eliminatorias CONMEBOL para el Mundial a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.