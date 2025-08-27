El Brann rompe su maldición de 17 años y el Sparta Praga se afianza en la Conference

El Brann noruego rompió este miércoles una sequía de 17 años sin alcanzar la fase de grupos de la Europa League con una goleada al AEK Larnaca chipriota (0-4, 1-6 en el global), mientras que el Sparta Praga checo certificó su pase a la primera ronda de la Conference League, pese a la derrota ante el Riga (1-0, 1-2 en el global).

El conjunto de Bergen llegó a Chipre con la ventaja mínima de 2-1 conseguida en la ida y con la tarea de conservar el resultado. La expulsión del defensa español Enric Saborti en el minuto 39 dejó al AEK con un jugador menos y allanó el camino para la goleada noruega.

El chileno Niklas Castro inauguró el marcador en el añadido del primer tiempo (0-1, min.46) y en la segunda mitad marcaron Mads Hansen, Fredrik Knudsen y Joachim Soltvedt, que sentenciaron la eliminatoria y certificaron el regreso de su equipo a la segunda competición continental más importante tras casi dos décadas.

UNO MÁS PARA LA CONFERENCE

Por su parte, el Sparta Praga supo rentabilizar la ventaja de 2-0 obtenida en casa y neutralizar los ataques de su rival letón para así meterse en la fase de grupos de la Conference.

Fue el brasileño Iago Siqueira quien anotó el único tanto del Riga, en el minuto 68, insuficiente para forzar la prórroga.

A pesar de dominar en remates y oportunidades, el Riga se despidió del torneo, aunque con un mejor sabor de boca respecto al año pasado, cuando cayó en la segunda ronda de clasificación.