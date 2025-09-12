Braithwaite: "Messi no se merecía salir así del Barça"

Actualmente en el Gremio brasileño, Martin Braithwaite parece tener cuerda para rato. A sus 34 años, el delantero danés sigue demostrando que tiene un afinado olfato goleador. Sin ir más lejos, la pasada temporada logró ver portería en 15 ocasiones, además de repartir tres asistencias, en los 34 partidos que disputó.

Pero su trayectoria lo define como un auténtico trotamundos. Esbjerg, Girondins de Burdeos, Toulouse, Middlesbrough, Leganés, FC Barcelona, Espanyol y ahora su aventura en Brasil. Precisamente, Braithwaite repasó en una entrevista en 'Globo' su amplia trayectoria en el mundo del fútbol, su paso por el FC Barcelona, el adiós de Leo Messi...

Braithwaite, con la camiseta del Gremio / 'X'

Una dura enfermedad

En primer lugar, Braithwaite recordó un duro acontecimiento de su infancia cuando una enfermedad le tuvo en silla de ruedas: "Fue muy difícil, porque ya jugaba al fútbol en un equipo. Y de niño, solo quería jugar y hacer lo mismo que tú. Fue una época muy difícil, primero, porque no podía jugar al fútbol. Segundo, no quería ser diferente. No podía hacer las cosas como mis amigos. Y la forma en que la gente me miraba era muy difícil para mí, porque había tantas preguntas".

"Pero las cosas no pasan sin una razón. Mirando atrás, me ayuda ahora a vivir y jugar siempre con pasión. Porque tengo la suerte de poder jugar al fútbol profesional después de lo que pasó. Estoy muy agradecido por eso", agregó.

Braithwaite culminó la remontada con este gol / RFEF

La aventura en el Barça

Centrados ya en su faceta profesional, el atacante danés repasó su llegada al FC Barcelona en 2020: "Fue algo especial. Creo que todo niño que ha jugado sueña con llegar a un club como el Barça. Cuando empecé a jugar, le dije a la prensa: 'Voy a jugar en estos equipos'. Y la gente se reía de mí. No me reía, porque tenía un objetivo. No era solo un sueño. Un sueño es algo que sucede mientras duermes. Era un objetivo. Trabajé para conseguirlo. Y lo conseguí. Y fue muy especial. Aprendí mucho. Jugar con los mejores jugadores del mundo fue increíble para mí".

Asimismo, Braithwaite explicó cómo es compartir vestuario con un jugador tan importante como Leo Messi. "Fue genial. Leo es una persona muy amable, te ayuda y te sientes bien. Estaba muy tranquilo. Como jugador, no creo que tenga que decir nada", señaló. En ese sentido, también se sinceró sobre el adiós del argentino en el club azulgrana: "Fue extraño porque sucedió de la noche a la mañana. Todos estábamos esperando su renovación, todo estaba listo para que la renovara, y de repente, de la noche a la mañana, se fue del club. No se merecía nada de esto. Espero que pueda venir a jugar su último partido allí, porque se lo merece".

Messi y Braithwaite, en su etapa en el FC Barcelona / Agencias

Inversión en el Espanyol

También se pronunció acerca de entrar en el fútbol como inversor: "Podría ser interesante porque, como me encanta el fútbol, no es solo un negocio. Como dije antes, si te metes en el fútbol, es para ganar. Siempre para ganar. Porque la afición me lo dice. No puedes meterte en el fútbol como negocio solo para ganar dinero". Relacionado con una inversión en el Espanyol, Braithwaite señaló que "no puedo decirlo, pero sí, me interesa dirigir un club algún día. Ahora mismo soy futbolista, así que será en el futuro".